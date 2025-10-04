Γάζα: Το Κατάρ ξεκίνησε τον συντονισμό με ΗΠΑ και Αίγυπτο για συνέχιση των συνομιλιών

Το Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι έχει ξεκινήσει τον συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για να συνεχιστούν οι συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ με ανάρτηση στο X.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι η Ντόχα χαιρέτισε την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι Κατάρ και Αίγυπτος είναι μεταξύ των μεσολαβήτριων χωρών στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «ενθαρρυμένος» από την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει και είναι ενθαρρυμένος από την ανακοίνωση της Χαμάς που δηλώνει την ετοιμότητά της να απελευθερώσει τους ομήρους και να συμμετάσχει σε συζητήσεις με βάση την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Καλεί όλα τα μέρη να αδράξουν αυτή την ευκαιρία για να τερματίσουν αυτή την τραγική σύγκρουση στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντούζαριτς.

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» και τόνισε ότι πιστεύει ότι η «Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη» μετά την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social περίπου στις 00:15 Σάββατο, ώρα Ελλάδας,

Πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για να επεξεργαστούμε λεπτομέρειες».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού πρόεδρου:

«Με βάση την Ανακοίνωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι αυτή είναι έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα! Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνουμε αυτό. Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Η Χαμάς ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι συμφωνεί με ορισμένες από τις θέσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως είναι η απελευθέρωση των ομήρων και η παράδοση της διοίκησης του θύλακα, όμως ζητά διαπραγματεύσεις για πολλούς από τους άλλους όρους.