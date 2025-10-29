Μενού

Γάζα: Νέα Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην «κίτρινη γραμμή»

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στη γειτονιά αλ-Σαλατίν, κοντά στη Μπέιτ Λαχίγια στη Γάζα.

Reader symbol
Newsroom
Γάζα
Παλαιστίνιοι σε κατεστραμμένο δρόμο της πόλης της Γάζας | ΑΠΕ-ΜΠΕ/MOHAMMED SABER
  • Α-
  • Α+

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επίθεση στη Γάζα , με στόχο τη γειτονιά αλ-Σαλατίν, που βρίσκεται νοτιοδυτικά της πόλης Μπέιτ Λαχίγια. Σύμφωνα με πηγή του νοσοκομείου αλ-Σίφα, την οποία επικαλείται το Al Jazeera, από την επιδρομή σκοτώθηκε ένα άτομο.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση βρίσκεται κοντά στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», δηλαδή τα όρια στα οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η συγκεκριμένη ζώνη θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς αποτελεί σημείο τριβής ανάμεσα στις δύο πλευρές και συχνά καταγράφονται εκεί επεισόδια ή στρατιωτικές ενέργειες.

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός (IDF) δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν άλλους τραυματίες. Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο εύθραυστης εκεχειρίας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ