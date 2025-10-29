Γάζα: Νέα Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην «κίτρινη γραμμή»

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επίθεση στη Γάζα , με στόχο τη γειτονιά αλ-Σαλατίν, που βρίσκεται νοτιοδυτικά της πόλης Μπέιτ Λαχίγια. Σύμφωνα με πηγή του νοσοκομείου αλ-Σίφα, την οποία επικαλείται το Al Jazeera, από την επιδρομή σκοτώθηκε ένα άτομο.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση βρίσκεται κοντά στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», δηλαδή τα όρια στα οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η συγκεκριμένη ζώνη θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς αποτελεί σημείο τριβής ανάμεσα στις δύο πλευρές και συχνά καταγράφονται εκεί επεισόδια ή στρατιωτικές ενέργειες.

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός (IDF) δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν άλλους τραυματίες. Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο εύθραυστης εκεχειρίας, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση.