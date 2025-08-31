Γάζα: Νεκρός ο εκπρόσωπος της Χαμάς – «Στον πάτο της κόλασης», δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός

Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε την Κυριακή (31/8) τον θάνατο του Αμπού Ομπέιντα, εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, σε ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Αμπού Ομπέιντα βρέθηκε στο στόχαστρο κοινής επιχείρησης που διεξήχθη την Παρασκευή από τον ισραηλινό στρατό και την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ.

Η Χαμάς δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει επισήμως στις πληροφορίες περί θανάτου του εκπροσώπου της.

Αναρτήσεις Κατς στο Χ

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ και αναφέρει χαρακτηριστικά:

דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.



ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.



בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025

«Ο εκπρόσωπος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, Αμπού Ουμπάιντα, εξουδετερώθηκε στη Γάζα και στάλθηκε να συναντήσει όλους τους εξουδετερωμένους του άξονα του κακού από το Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και την Υεμένη στον πάτο της κόλασης.

Συγχαρητήρια στον Ισραηλινό Στρατό και τη Σιν Μπετ για την άψογη εκτέλεση. Σύντομα, με την ενίσχυση της εκστρατείας στη Γάζα, θα συναντήσει εκεί πολλούς ακόμα από τους συνεργούς του στο έγκλημα - τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ