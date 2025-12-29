Γάζα: «Ο λαός μας αμύνεται και δεν θα καταθέσει τα όπλα» λέει η Χαμάς

Το μήνυμα ότι δεν θα παραδώσει τα όπλα μετέφερε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ενόψει της συνάντησης του αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ισραηλινό πρόεδρο Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα, όπου στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί το μέλλον της Γάζας.
Παράλληλα, οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κάσαμ επιβεβαίωσαν τον θάνατο του εκπροσώπου τους, Αμπού Ομπέιντα, τον οποίο είχε ανακοινώσει το Ισραήλ από τον Αύγουστο.
«Ο λαός μας αμύνεται και δεν θα καταθέσει τα όπλα όσο συνεχίζεται η κατοχή. Δεν θα παραδοθεί, ακόμη κι αν χρειαστεί να πολεμήσει με γυμνά χέρια», δήλωσε ο διάδοχός του – ο οποίος έχει υιοθετήσει το ίδιο ψευδώνυμο – σε βίντεο που δημοσιοποίησε στην πλατφόρμα Telegram.
Το μήνυμα είδε το φως της δημοσιότητας, την ώρα που ετοιμάζεται να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνάντηση του Iσραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Aμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.
Οι ΗΠΑ και περιφερειακοί μεσολαβητές επιδιώκουν να επιταχύνουν τη διαδικασία για την έναρξη της δεύτερης φάσης μιας εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τον Οκτώβριο στη Λωρίδα της Γάζας. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς, κάτι που απορρίπτει το παλαιστινιακό κίνημα.
«Καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εργαστούν για τον αφοπλισμό των δυνάμεων κατοχής, που έχουν χρησιμοποιήσει και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν φονικά όπλα για την εξόντωση του λαού μας», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.
