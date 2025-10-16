Γάζα: Οι ΗΠΑ σπεύδουν να σβήσουν τη «φωτιά» με την επιστροφή των νεκρών ομήρων

Η Χαμάς έχει σκοπό να επιστρέψει στο Ισραήλ τις σορούς των αποβιωσάντων ομήρων, όπως δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, σημείωσαν χθες Τετάρτη ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Αντιπρόσωποι της Χαμάς «συνεχίζουν να μας λένε πως εννοούν να τηρήσουν τη συμφωνία», είπε σε δημοσιογράφους μια από τις πηγές αυτές, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ώρες αφού η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε να ξαναρχίσει τον πόλεμο στον θύλακο αν δεν επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι από το παλαιστινιακό κίνημα.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για θα αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της Χαμάς», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη.

«Υπήρξε πολλή απογοήτευση και αγανάκτηση όταν επιστράφηκαν μόλις τέσσερα λείψανα, ωστόσο (η Χαμάς) θα μπορούσε απλά να πει ‘προχωράμε’» χωρίς επαναπατρισμό των νεκρών ομήρων, σημείωσε ακόμη ο αμερικανός αξιωματούχος.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, η οποία βασίστηκε σε σχέδιο που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου, η Χαμάς είχε υποχρέωση να επαναπατρίσει όλους τους ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανούς και νεκρούς, μέσα σε 72 ώρες από τη διακοπή των εχθροπραξιών, με άλλα λόγια το αργότερο το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Το παλαιστινιακό κίνημα άφησε ελεύθερους έγκαιρα τους 20 ζωντανούς ομήρους, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επαναπατρίσει παρά εννιά λείψανα από τα 28 στη Λωρίδα της Γάζας: τέσσερα τη Δευτέρα, τρία προχθές Τρίτη κι ακόμη δύο χθες Τετάρτη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ο ίδιος είπε νωρίτερα χθες πως η Χαμάς «σκάβει» για να βρει τις σορούς. «Σκάβουν. Βρίσκουν πολλά πτώματα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ερωτηθείς αν θεωρεί ότι το παλαιστινιακό κίνημα τηρεί τη συμφωνία.