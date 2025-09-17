Γάζα: Σε εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση - Παγκόσμια ανησυχία για τις ενέργειες του Ισραήλ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα. Βομβαρδισμοί, νεκροί και χιλιάδες Παλαιστίνιοι που προσπαθούν να εγκαταλείψουν το σημείο, συνθέτουν το σκηνικό των τριών τελευταίων ημερών.

Εχθές ο ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, ξεκαθάρισε τους στόχους της χερσαίας επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, απευθυνόμενος στη Χαμάς και σε όσους την υποστηρίζουν.

«Αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί και δεν απελευθερώσει τους ομήρους, τότε θα καταστραφεί η Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε.

«Ακόμα κι αν ισοπεδώσετε την πόλη της Γάζας, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η Χαμάς θα βρίσκεται εκεί», δήλωσε ο Σον Μπελ, στρατιωτικός αναλυτής στο Sky News.

Γάζα: Αντιδράσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ

«Πρέπει να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε αυτή τη γενοκτονία», δήλωσε εχθές το βράδυ ο Γκρεγκ Κάζαρ με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γκρεγκ Κάζαρ, πρόεδρος της Προοδευτικής Ομάδας του Κογκρέσου, έχει σημάνει πολλές φορές συναγερμό για την εισβολή του Ισραήλ στην Πόλη της Γάζας.

«Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι ζουν στην Πόλη της Γάζας. «Θα πρέπει να φύγουν ξανά ή να κινδυνεύσουν να σκοτωθούν. Αυτό εννοούσε ο [πρώην] υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ όταν είπε «θα εξαλείψουμε τα πάντα» στη Γάζα».

Η έκθεση του ΟΗΕ

Η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, η οποία σήμερα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, υπογράμμισε στην έκθεσή της ότι οι χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν την ευθύνη να σταματήσουν τις ισραηλινές φρικαλεότητες.

Η έκθεση ανέφερε ότι η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου τον Ιανουάριο του 2024, η οποία έκρινε εύλογο ότι το Ισραήλ διέπραττε γενοκτονικές πράξεις στη Γάζα, έθεσε «σε εγρήγορση όλα τα κράτη».

«Ως εκ τούτου, το καθήκον πρόληψης της γενοκτονίας ενεργοποιήθηκε λόγω της πραγματικής ή εποικοδομητικής γνώσης της άμεσης πιθανότητας ότι γενοκτονία διαπράττονταν ή επρόκειτο να διαπραχθεί», ανέφερε.

«Σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο, όπου τα Κράτη Μέρη είναι σε θέση να συμβάλουν στην πρόληψη της γενοκτονίας, υποχρεούνται να «χρησιμοποιήσουν όλα τα εύλογα διαθέσιμα μέσα, ώστε να αποτρέψουν τη γενοκτονία στο μέτρο του δυνατού».

Η ευθύνη μπορεί να προκύψει εάν ένα Κράτος Μέρος «προφανώς δεν έλαβε όλα τα μέτρα για την πρόληψη της γενοκτονίας που ήταν εντός της εξουσίας του και τα οποία θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στην πρόληψη της γενοκτονίας».

Αρκετές δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Γερμανίας, συνέχισαν να παρέχουν στο Ισραήλ όπλα και διπλωματική υποστήριξη.

Πηγή: Sky News, Al Jazeera