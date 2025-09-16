Γάζα: Σκληρή ανακοίνωση των συγγενών των ομήρων κατά του Νετανιάχου

Την ίδια ώρα που ο στρατός του Ισραήλ εισέβαλε με χερσαίες δυνάμεις στην πόλη της Γάζας (στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας) μέλη των οικογενειών των ομήρων συγκεντρώθηκαν έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ιερουσαλήμ.

Οι συγγενείς πήγαν έξω από το σπίτι του Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την απόφασή του και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο για τους ομήρους, ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύχτας το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών.

השעה 3:00



עינב צנגאוקר, מישל אילוז, ענת אנגרסט, אופיר ברסלבסקי ועוד משפחות הביאו שמיכות ושקי שינה - כי המשטרה לא מאפשרת לבנות אוהלים בשטח - ומתכוונות לעשות פה את הלילה ואולי גם את הימים הקרובים. עינב אומרת שהם לא מתכוונים לעזוב את הכביש pic.twitter.com/PILWqyqBYw — Bar Peleg (@bar_peleg) September 16, 2025

«Η 710η νύχτα στη Γάζα μπορεί να είναι η τελευταία νύχτα στη ζωή των ομήρων που μόλις και μετά βίας επιβιώνουν, και η τελευταία νύχτα της δυνατότητας εντοπισμού και επιστροφής των πεσόντων για μια πρέπουσα ταφή. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει συνειδητά να τους θυσιάσει στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων, αγνοώντας πλήρως τη θέση του Αρχηγού του Επιτελείου και των αρχών ασφαλείας», τόνισαν οι οικογένειες.