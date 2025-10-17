Γάζα: Σκοτώθηκε 11χρονο αγόρι μετά από επίθεση του ισραηλινού στρατού

Νέο «χτύπημα» του ισραηλινού στρατού σημειώθηκε στη Γάζα με θύμα ένα 11χρονο αγόρι.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε ότι ένα 11χρονο αγόρι σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό το βράδυ της Πέμπτης (16/10), κοντά στη Χεβρώνα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις είπαν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον των ατόμων που τους πετούσαν πέτρες.

Το υπουργείο, που έχει την έδρα του στη Ραμάλα, δήλωσε ότι ο Μοχάμεντ Χάλακ «σκοτώθηκε από στρατιώτες της ισραηλινής κατοχής στην πόλη αλ Ριχίγια, νοτίως της Χεβρώνας», διευκρινίζοντας ότι το αγόρι ήταν μόλις 11 ετών.

Ο ισραηλινός στρατός δεν επιβεβαίωσε ούτε την ταυτότητα ούτε την ηλικία του παιδιού, όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, αλλά δήλωσε ότι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον των ατόμων που τους πετούσαν πέτρες στο χωριό αυτό.

«Το παιδί ήταν μπροστά στο σπίτι του και η περίπολος του στρατού πέρασε, οι νέοι ήταν στον δρόμο, και ο στρατός έριξε πάνω τους δακρυγόνα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο θείος του αγοριού, ο Μοχάμαντ Ζακί Χάλακ υπογραμμίζοντας ότι «το παιδί ήταν σε άλλη περιοχή, όχι με τους νέους».

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, τουλάχιστον τρείς ανήλικοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την περασμένη άνοιξη: ο Όμαρ Μουχάμαντ Σάαντεχ Ράμπι, ένας 14χρονος Αμερικανοπαλαιστίνιος, τον Απρίλιο, ο Γιούσεφ Αμπντουλκαρίμ Φοκάχα, επίσης 14 ετών, τον Ιούνιο, και ο Ιμπραχήμ Μάτζεντ Άλι Νασρ, 15 ετών, τον Ιούλιο.

Το παλαιστινιακό υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι ο Μάχντι Καμίλ, 20 ετών, σκοτώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, (16/10), από τον ισραηλινό στρατό στην πόλη Καμπατίγια, βορείως της Δυτικής Όχθης.

Ο στρατός δήλωσε ότι σκότωσε εκεί έναν Παλαιστίνιο μαχητή αφότου αυτός έριξε «έναν εκρηκτικό μηχανισμό» προς την κατεύθυνση των στρατιωτών του.