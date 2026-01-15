Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως μεταξύ των νεκρών είναι ένας διοικητής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο Μοχάμεντ αλ Χόλι.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου ύστερα από δύο χρόνια πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα. Χθες Τετάρτη, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την έναρξη της «δεύτερης φάσης» του σχεδίου της για τη Γάζα, με τη συγκρότηση επιτροπής παλαιστίνιων τεχνοκρατών που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι – εκ των οποίων οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές – και τρεις ισραηλινοί στρατιώτες έχουν βρει τον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκπρόσωπος της UNICEF ανέφερε την Τρίτη ότι περισσότερα από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων – κυρίως επιδρομών drones – μετά την εκεχειρία.

Η συντριπτική πλειονότητα των 2,2 εκατ. κατοίκων στη Λωρίδα της Γάζας διαμένει σε πρόχειρα καταλύματα ή ερειπωμένα κτίρια σε μια ζώνη από την οποία έχουν αποσυρθεί τα ισραηλινά στρατεύματα και η Χαμάς έχει ανακτήσει τον έλεγχο.