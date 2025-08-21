Γάζα: Τριπλασιάστηκαν από τον Μάρτιο τα υποσιτισμένα παιδιά

Ο αριθμός των παιδιών που υφίστανται υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με τον Μάρτιο, επισήμανε χθες Τετάρτη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Σχεδόν ένα στα τρία παιδιά στην πόλη της Γάζας είναι υποσιτισμένο, υπογράμμισε ο Φιλίπ Λαζαρινί, γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) μέσω X.

Ο αριθμός είναι εξαπλάσιος σε σύγκριση με την περίοδο πριν τερματιστεί η κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο και προτού αποκλειστεί πλήρως η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παραθαλάσσιο θύλακο στην αρχή εκείνου του μήνα.

«Δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή. Είναι ανθρωπογενής λιμοκτονία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», σημείωσε ο κ. Λαζαρινί.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε βασίζονται σε εξετάσεις που έγιναν σε σχεδόν 100.000 παιδιά κάτω των 5 ετών από τον Μάρτιο.

Η UNRWA και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις αδυνατούν να μεταφέρουν προμήθειες στη Λωρίδα της Γάζας επί σχεδόν έξι μήνες, συνέχισε. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανέφερε πως στις αποθήκες της στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία υπάρχουν επαρκείς ποσότητες για 6.000 φορτηγά, τρόφιμα που θα έφθαναν για τρεις μήνες.

Στα μέσα Ιουλίου, η UNRWA ανέφερε πως το 10% των παιδιών που εξετάστηκαν σε κλινικές της ήταν υποσιτισμένο.

Τις τελευταίες εβδομάδες η διεθνής πίεση στο Ισραήλ εντείνεται, εξαιτίας της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος επί 22 μήνες.

Οι αρχές του Ισραήλ έχουν θέσει εκτός νόμου την UNRWA, απαγορεύοντας οποιαδήποτε συνεργασία μαζί της, καθώς τη θεωρούν διαβρωμένη από τη Χαμάς — υποστήριξαν πως κάπου δώδεκα μέλη της πήραν μέρος στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου.