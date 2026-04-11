Γερμανία: Τα δρακόντεια μέτρα για τους λαθρεπιβάτες στα ΜΜΜ - Εξετάζεται «χαλάρωση» της νομοθεσίας

Πολλοί από τους επιβάτες σε λεωφορεία ή τρένα στη Γερμανία δεν γνωρίζουν πως η μετακίνηση χωρίς εισιτήριο αποτελεί ποινικό αδίκημα που συνήθως επισύρει πρόστιμο 60 ευρώ, αλλά και πως όσοι δεν το καταβάλλουν μπορεί να καταλήξουν στη φυλακή.

Αυτή η ποινή φυλάκισης μπορεί να φτάσει έως και ένα έτος. Τα τελευταία χρόνια μεταξύ 7.000 και 9.000 άτομα έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης στη Γερμανία για λαθρεπιβίβαση.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ θέλει να αλλάξει αυτή ακριβώς την κατάσταση. Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Neue Osnabrücker Zeitung η πολιτικός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) δήλωσε πως επιδιώκει να «αποποινικοποιήσει» τη μετακίνηση χωρίς εισιτήριο, ώστε να μην επιβάλλεται στο μέλλον φυλάκιση για τέτοιες περιπτώσεις.

Φυλακή για ένα εισιτήριο; Ώρα για αλλαγές στη Γερμανία

«Ανήκουν πράγματι στη φυλακή άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν εισιτήριο;», διερωτήθηκε η Χούμπιγκ, σύμφωνα με το Deutsche Welle.

Η Χούμπιγκ θέλει να υποβαθμίσει τη λαθρεπιβίβαση από ποινικό αδίκημα σε διοικητική παράβαση, τοποθετώντας την στο ίδιο επίπεδο με παραβάσεις όπως για παράδειγμα η παράνομη στάθμευση.

Η υπουργός Δικαιοσύνης επικαλείται μια διάταξη της περσινής συμφωνίας για τον κυβερνητικό συνασπισμό, στο πλαίσιο της οποίας Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και SPD αποφάσισαν ότι θα εξετάσουν «ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι περιττές και μπορούν να καταργηθούν».

Σύμφωνα με τη Χούμπιγκ οι ποινές φυλάκισης για λαθρεπιβίβαση ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Η ίδια επισημαίνει επιπλέον πως βάσει εκτιμήσεων το κόστος για το ήδη επιβαρυμένο σύστημα δικαιοσύνης ανέρχεται σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Χούμπιγκ έχει την υποστήριξη του Γερμανικού Δικηγορικού Συλλόγου (DAV), που εκπροσωπεί περίπου 60.000 δικηγόρους σε όλη τη Γερμανία: «Το δημόσιο όφελος από την ποινικοποίηση της λαθρεπιβίβασης είναι αμφισβητήσιμο, ενώ η ζημιά που προκαλεί στην κοινωνία είναι τεράστια», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του DAV, Σβεν Βαλεντόφσκι, στη Neue Osnabrücker Zeitung.