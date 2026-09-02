Έκρηξη έλαβε χώρα στη Γερμανία, και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δύο τραυματίες.

Στο μεταξύ αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Άουγκσμπουργκ στη νότια Γερμανία, όπου και έλαβε χώρα η έκρηξη αντικειμνου, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

#BREAKING | 🇩🇪 — Germany: Explosion Near Augsburg Hauptbahnhof Injures Two



An unidentified object exploded in a building passageway near Augsburg’s main train station early Wednesday morning, police said. Two people suffered minor acoustic trauma. Nearby windows were damaged.… pic.twitter.com/OISx03obcf — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) September 2, 2026

Οι δημόσιες συγκοινωνίες γύρω από το κτίριο του σταθμού έχουν επίσης επηρεαστεί.

«Μια έκρηξη άγνωστου αντικειμένου σημειώθηκε σε διάδρομο κτιρίου.

Υπάρχουν προβλήματα στην οδική κυκλοφορία και στις δημόσιες συγκοινωνίες. Παρακαλούμε να αποφεύγετε την περιοχή σε μεγάλο βαθμό», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της αστυνομίας.

+++ Update, 06:10 Uhr +++



In einem Gebäudedurchgang kam es zur Explosion eines unbekannten Gegenstandes.



Es kommt zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und im ÖPNV. Bitte umfahrt den Bereich weiträumig.#PolizeiSWN #Polizeieinsatz #Augsburg https://t.co/68tpe2qx4F pic.twitter.com/Y7jllPHSS1 — Polizei Schwaben Nord (@polizeiSWN) September 2, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι Άουγκσμπουργκ είναι περιφερειακός κόμβος μεταφορών και απέχει περίπου 55 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο.