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Γερμανία: Τουλάχιστον δύο τραυματίες μετά από έκρηξη σε τρένο

Τουλάχιστον δύο τραυματίες καταγράφηκαν μετά από έκρηξη αντικειμένου σε τρένο της Γερμανίας. Η ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

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έκρηξη στη Γερμανία
Έκρηξη στη Γερμανία | TheGlobalEye@X
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Έκρηξη έλαβε χώρα στη Γερμανία, και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δύο τραυματίες

Στο μεταξύ αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Άουγκσμπουργκ στη νότια Γερμανία, όπου και έλαβε χώρα η έκρηξη αντικειμνου, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. 

Οι δημόσιες συγκοινωνίες γύρω από το κτίριο του σταθμού έχουν επίσης επηρεαστεί.

«Μια έκρηξη άγνωστου αντικειμένου σημειώθηκε σε διάδρομο κτιρίου.

Υπάρχουν προβλήματα στην οδική κυκλοφορία και στις δημόσιες συγκοινωνίες. Παρακαλούμε να αποφεύγετε την περιοχή σε μεγάλο βαθμό», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της αστυνομίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι Άουγκσμπουργκ είναι περιφερειακός κόμβος μεταφορών και απέχει περίπου 55 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο.

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