Το ποσοστό που παίρνει το κόμμα Σαμαρά, το δίλημμα της Λατινοπούλου και ο Φαραντούρης στον φυσικό του χώρο

Σας έγραψα τις προηγούμενες μέρες για τα δημοσκοπικά στοιχεία που ζήτησε να έχει ο Μητσοτάκης πριν την άνοδο του στη ΔΕΘ. Από αυτά ας κρατήσουμε κάποιες παραμέτρους για τις δεξαμενές του δυνητικού κόμματος Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν παίρνει αυτή την ώρα ιδιαίτερα πράγματα από υφιστάμενους ψηφοφόρους της Ν.Δ., όμως είναι σαφές ότι αντλεί, τουλάχιστον με βάση την έρευνα του Μαξίμου, δύο με τρεις μονάδες απ’ τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. του 2023.

Προκαλεί ζημιά στη Λατινοπούλου και αναδιατάσσει γενικώς το σκηνικό στα δεξιά. Χωρίς όμως να κάνει πολύ υψηλές πτήσεις. Με βάση τα νούμερα του Μαξίμου, κινείται στην περιοχή του 5%. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάει και παραπάνω και παρακάτω ανάλογα με τις εξελίξεις.

Οι επαφές του Πιερρακάκη

Πολύς κόσμος πάει και έρχεται αυτές τις μέρες στο ΥΠΟΙΚ. Για παράδειγμα, χθες εμφανίστηκαν εκεί τα στελέχη της ΚΕΔΕ. Όλους τους κοινωνικούς φορείς βλέπουν ο Πιερρακάκης και οι υφυπουργοί Πετραλιάς και Μαρκόπουλος. Πάντως, αυτό που μου είπε η πηγή μου, είναι ότι αν δει κανείς τη σύνθεση των φορέων που πηγαίνουν στη Νίκης, θα καταλάβει και τον καμβά των μέτρων της ΔΕΘ.

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Το δίλημμα της Λατινοπούλου

Κάτι που συζητούν σε διάφορα τραπέζια ανά την Ελλάδα πάντως είναι τι θα κάνει η Λατινοπούλου, της οποίας το κόμμα είναι στις παρυφές της Βουλής, αλλά προφανώς σε συνθήκες πολιτικής πίεσης θα γίνει σάντουιτς και δύσκολα θα πιάσει το 3%. Σε στελεχιακό επίπεδο, ο Σαμαράς της παίρνει κόσμο, όπως και σε επίπεδο ψηφοφόρων, κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η ίδια λέει ότι δεν πάει με κανέναν, ούτε με τον Μητσοτάκη ούτε με τον Σαμαρά, όμως στη ζωή καμιά φορά πρέπει να κάνεις επιλογές.

Μεταγραφές από τον Παπασταύρου

Η μεταγραφική περίοδος στο ποδόσφαιρο μπορεί να τελειώνει, αλλά στην πολιτική και στην corporate επικοινωνία τώρα ξαναρχίζει. Έτσι, έχουμε μια μετακόμιση από την πολιτική στον χώρο της εταιρικής επικοινωνίας. Ο στενός συνεργάτης του Σταύρου Παπασταύρου Αλέξανδρος Ραγκαβάς, με εμπειρία σε πολλά θέματα και στη διαχείριση κρίσεων, φεύγει από το ΥΠΕΝ και μετακόμισε στην ομάδα της Papastratos, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας ως μέλος της ομάδας της Μαρίνας Σπυριδάκη που τρέχει το μαγαζί. Παίρνει τη σκυτάλη από την Κατερίνα Χατζοπούλου, η οποία συνεχίζει την ανοδική πορεία της εντός της Philip Morris International, μετακομίζοντας στην Κύπρο, όπου αναλαμβάνει υπεύθυνη Εταιρικών Σχέσεων της PMI για τη Μεγαλόνησο. Επίσης, ο σύμβουλος του κ. Παπασταύρου Γιώργος Πλεύρης μετακόμισε ήδη στο ΝΑΤΟ, όπου ανέλαβε καθήκοντα στην ελληνική αποστολή.

5 σταθμοί για τη Βολουδάκη

Οι περισσότεροι υπουργοί και υφυπουργοί μοιράστηκαν σε δύο ή τρεις περιοχές στο πλαίσιο της κυβερνητικής εξόρμησης στη Βόρεια Ελλάδα. Η Σέβη Βολουδάκη, πάντως, έχει από τα πιο «γεμάτα» προγράμματα, με την περιοδεία της να εκτείνεται σε 4 ημέρες και διαδοχικούς σταθμούς από τον Έβρο και τη Β’ Θεσσαλονίκης έως την Κοζάνη, τη Δράμα και την Καβάλα.

Ο γραμματέας στον δρόμο

Από τότε που ανέλαβε Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης έχει επιλέξει να περνά σημαντικό μέρος του χρόνου του και εκτός Χαριλάου Τρικούπη, με το βάρος στην οργανωτική κινητοποίηση και την παρουσία στην περιφέρεια.

Η Κρήτη και η φετινή 3η Σεπτέμβρη είναι ίσως το μεγαλύτερο οργανωτικό τεστ μέχρι σήμερα. Η κινητοποίηση σε όλο το νησί και η προετοιμασία της κεντρικής εκδήλωσης στο Ηράκλειο έχουν έντονη τη δική του συμμετοχή, μαζί με το οργανωτικό επιτελείο του κόμματος.

Χαμηλό προφίλ, πολλά χιλιόμετρα και αρκετή δουλειά πίσω από τη σκηνή.

«Ο Φαραντούρης στον φυσικό του χώρο»

Ο Νικόλας Φαραντούρης φαίνεται ότι έχει (επαν)έλθει στον φυσικό του χώρο και το δείχνει. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται κάθε βδομάδα σε διαφορετικό νομό και φαίνεται να το απολαμβάνει, αν κρίνει κανείς απ' τις αναρτήσεις του στα social καθε Σαββατοκύριακο. Το περασμένο ΣΚ βρέθηκε στη Λευκάδα και την Πρέβεζα με τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά και τον γραμματέα του Κινήματος Γιαννη Βαρδακαστάνη, ενώ μέσα στο καλοκαίρι βρέθηκε σε Αχαΐα, Χίο, Κεφαλονιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρέθυμνο. Το δίδυμο Φαραντούρη-Τσουκαλά είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάνω από πέντε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για τα κόκκινα δάνεια και τα funds κάτι που στην «πολιτική πιάτσα» θεωρήθηκε ο προάγγελος της ένταξης του ανεξάρτητου (μετά τη διαγραφή του) ευρωβουλευτη στο ΠΑΣΟΚ.

Οχι μεγάλο ενδιαφέρον για τον ΣΥΡΙΖΑ

Μαθαίνω ότι στο γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν φτάσει πολλά αιτήματα από τους δημοσιογράφους των ΜΜΕ της Αθήνας για τη συνέντευξη Τύπου στις 11 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Οπως μου λένε όλα δείχνουν ότι οι ανταποκριτές των καναλιών στη Θεσσαλονίκη θα αναλάβουν να δώσουν το παρών για να κάνουν ερωτήσεις. Βέβαια ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει και ποιος θα απαντήσει. Καθώς το κόμμα έχει πρόεδρο της ΚΟ τη Ρένα Δούρου αλλά και συλλογική ηγεσία. Ετσι το πιο πιθανόν είναι να δούμε δίπλα της και τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παππά και το ζητούμενο πλέον είναι ποιος θα αναλάβει να δίνει τις απαντήσεις στα μέσα.