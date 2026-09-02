Με φόντο την επιλογή «ακαθόριστο» στη φόρμα του ΕΟΠΥΥ, και την κριτική στην «woke» κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, τοποθετήθηκε σήμερα (2/9) ο Άρης Πορτοσάλτε.

Ο δημοσιογράφος, στον αέρα του ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι «τα φύλα είναι μόνο δύο», και άνοιξε τη συζήτηση παρουσία του Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος επίσης ανέφερε ότι δεν έχει νόημα η επιλογή φύλου για να πας να πάρεις φάρμακα.

«Τα φύλα εκ φύσεως είναι δύο. Τέλος. Τώρα αν κάποιος, κάποια, όποιος άνθρωπος κατοικεί στην κοινωνία μας και είναι μέλος του κράτους μας, έχει θέμα με το φύλο του, καταφεύγει στην ψυχίατρό του. Δεν μας αφορά, είναι δικό του θέμα», δήλωσε αρχικά ο Άρης Πορτοσάλτε.

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Όταν ο δημοσιογράφος Χ. Ιωάννου, επίσης παρευρισκόμενος στο πλατό, διαφώνησε με την τοποθέτηση του, εκείνος, επανέλαβε: «Βρε παιδί μου... Άντε παναγία μου, λέω όποιος έχει ζητήματα. Τα φύλα είναι δύο. Δεν καταλαβαίνω, εκ φύσεως είναι δύο, το αρσενικό και το θηλυκό. Όποιος άλλος έχει θέμα με το φύλο του θα το αντιμετωπίσει εκείνος. Και βεβαίως είναι μέλος της κοινωνίας μας και είναι πολίτης του κράτους μας.

Το κράτος πρέπει να έχει άλλη αντίληψη για αυτά τα πράγματα. Απορώ γιατί κάτι δεξιοφυλλάδες της εκδηλώσεως του καπνεργοστασίου ξεσήκωσαν αντάρα τη Νέα Δημοκρατία η οποία νιώθει εκτεθειμένη. Στο κράτος μας όμως ζούμε όλοι μαζί και υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θέωρούν για τον εαυτό τους, άλλο από αυτό που εμείς θέλουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Άρης Πορτοσάλτε.

