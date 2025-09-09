Μενού

Γερμανία: «Women’s Night Taxis» - Κουπόνι για διαδρομές ταξί στις γυναίκες ώστε να νιώθουν ασφαλείς

Πρωτοβουλία της Γερμανίας με διανομή κουπονιού για διαδρομές ταξί στις γυναίκες ώστε να νιώθουν πιο ασφαλείς.

Ταξί στο κέντρο του Μονάχου | @franz12/ Shutterstock
Εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια των γυναικών τις νυχτερινές ώρες, σε αρκετές πόλεις στη Γερμανίας, οι γυναίκες μπορούν πλέον να επιστρέφουν στο σπίτι τους το βράδυ, δίνοντας μόλις 10 ευρώ.

Αυτή η πρωτοβουλία ονομάζεται «Women’s Night Taxis», με πολλές πόλεις να καλύπτουν μέρος του κόστους μιας διαδρομής με ταξί, εξασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους με ασφάλεια το βράδυ.

