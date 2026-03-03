«Για να χειρουργηθεί γυναίκα, πρέπει να υπογράψει ο άνδρας»: Μαρτυρία Ιρανής για το καθεστώς στη Μέση Ανατολή

Με αφορμή τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, Ιρανή που μένει στην Ελλάδα περιγράφει το καθεστώς που επικρατεί στο Ιράν και τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρας της οι οποίες ώθησαν τον κόσμο στο να βγει στο δρόμο.

Μιλώντας στο «Live News», στο Mega, η κάποτε πολιτική πρόσφυγας, Γιασμίν Αλιζάντε αρχικά δήλωσε ότι οι περιορισμοί τίθενται από την ενδυμασία της γυναίκας, μέχρι τα δικαιώματα πάνω στα παιδιά της.

«Σίγουρα η κατάσταση στο Ιράν, είναι δύσκολη για όλους αλλά κυρίως για τις γυναίκες. Σίγουρα όλοι θα έχουμε ακούσει τελευταία τι εστί γυναίκα στο Ιράν, ποια είναι η θέση της γυναίκας στο Ιράν.

Ας ξεκινήσουμε από την ενδυμασία, που ξέρουμε ότι μοα γυναίκα πρέπει να τηρεί το χιτζάμπ της, τα μαλλιά της πρέπει να είναι καλυμμένα, το σώμα της όλο πρέπει να είναι καλυμμένο, με μακρυμάνικο με μακρύ παντελόνι.

Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Η γυναίκα στο Ιράν δεν έχει ίσα δικαιώματα. Μια γυναίκα στο Ιράν για να ταξιδέψει χρειάζεται την άδεια συζύγου, για να εκδώσει διαβατήριο.

Για να χειρουργηθεί μια γυναίκα στο Ιράν, πρέπει να υπογράψει ο άντρας της. Ναι, αν δεν υπογράψει ο λανδρας, η γυναίκα μπορεί να μην χειρουργηθεί και θα πεθάνει. Αν ο άνδρας πχ. είναι ταξίδιμ η γυναίκα πρέπει να τον περιμένει και να υπιγράψει», εξήγησε.

«Και η αξία της ζωής της γυναίκας είναι μισή από αυτή του άνδρα. Αν θέλει να χωρίσει και υπάρχουν παιδιά, η γυναίκα χάνει τα δικαιώματά της. Η κηδεμονία περνάει απευθείας στον σύζυγο», δήλωσε μεταξύ άλλων η μάρτυρας.

