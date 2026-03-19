Γιατί είναι τόσο σημαντικές οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου «South Pars» στο Ιράν που έπληξε το Ισραήλ

Μια ισραηλινή επίθεση σε ιρανικές εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου «South Pars» σηματοδότησε μια σημαντική κλιμάκωση στον πόλεμο, ωθώντας το εξαγριωμένο Ιράν να επιτεθεί σε μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις των γειτόνων του στον Κόλπο.

Ως αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου «εκτινάχθηκαν», οδηγώντας τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να απειλήσει να «ανατινάξει» με τη σειρά του το South Pars αν το Ιράν δεν σταματούσε.

Ένα είναι φυσικά το ερώτημα που προκύπτει: Τι είναι το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars και γιατί είναι τόσο σημαντικές οι επιθέσεις;

Το South Pars αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου αποθέματος φυσικού αερίου στον κόσμο. Το Ιράν μοιράζεται το κοίτασμα φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Περσικού Κόλπου, με το Κατάρ, το οποίο αποκαλεί το μέρος του Βόρειο Θόλο.

Διαβάστε επίσης: Ο Τραμπ απειλεί να ανατινάξει πελώριο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, ολόκληρο το κοίτασμα φυσικού αερίου περιέχει περίπου 1.800 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια χρησιμοποιήσιμου φυσικού αερίου - αρκετά για να καλύψουν τις παγκόσμιες ανάγκες για 13 χρόνια, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ιράν: Γιατί είναι τόσο σημαντικό το South Pars

To «South Pars» θεωρείται σημαντικό γιατί η παραγωγή φυσικού αερίου του Ιράν από τις εγκαταστάσεις του, είναι η μεγαλύτερη πηγή του εγχώριου ενεργειακού εφοδιασμού του. Το Ιράν έχει υποστεί στο παρελθόν ελλείψεις ενέργειας λόγω διακοπών στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο, επομένως οποιαδήποτε επίπτωση θα επηρέαζε την ικανότητά του να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και να θερμαίνει τα σπίτια.

South Pars gas field, located in the Persian Gulf and considered one of the world’s largest natural gas fields, is shared between Iran and Qatar and is of critical importance to the energy economies of both countries ⤵️



Παράλληλα, το Κατάρ έχει διοχετεύσει δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη της δικής του πλευράς του κοιτάσματος φυσικού αερίου και είναι ένας σημαντικός προμηθευτής του παγκόσμιου LNG. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν τον Ιούνιο του 2025 που έπληξαν τμήματα του «South Pars», αξιωματούχοι δήλωσαν τότε στο CNN ότι η πλευρά του Κατάρ ήταν μια «ζωτική πηγή ενέργειας για τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον κόσμο».

Καταδικάζουν τις επιθέσεις οι χώρες του Κόλπου

Οι αραβικές χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις σε υποδομές που συνδέονται με το «South Pars». Τα ΗΑΕ το χαρακτήρισαν «σοβαρή κλιμάκωση» που αποτελεί άμεση απειλή όχι μόνο για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό αλλά και για την περιφερειακή ασφάλεια. Το Κατάρ χαρακτήρισε τα χτυπήματα στο «South Pars» ως επικίνδυνο και ανεύθυνο βήμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιράν έπληξε «για αντίποινα» σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή ως αντίποινα, προκαλώντας «εκτεταμένες ζημιές» στον κύριο ενεργειακό κόμβο του Κατάρ, τη Βιομηχανική Πόλη Ρας Λαφάν, μια βασική εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου. Δύο διυλιστήρια στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, δέχτηκαν επίσης επίθεση. Η Σαουδική Αραβία δήλωσε στη συνέχεια ότι «διατηρεί το δικαίωμα να λάβει στρατιωτικά μέτρα» εναντίον του Ιράν, εάν κριθεί απαραίτητο.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η ανηχυχία για κορύφωση της ενεργειακής κρίσης και η απειλή Τραμπ

Ο κόσμος αντιμετωπίζει ήδη μια ενεργειακή κρίση, με το Στενό του Ορμούζ ουσιαστικά κλειστό και τις επιθέσεις να συγκλόνισαν ξανά τις αγορές, στέλνοντας τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου στα ύψη. Ένας αναλυτής δήλωσε στο CNN ότι η ζημιά στις υποδομές παραγωγής ενέργειας «παρατείνει αμέσως το χρονοδιάγραμμά σας», καθώς η ανοικοδόμηση των υποδομών θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες ή χρόνια.

Ανάμεσα στις επιθέσεις και στην ενεργειακή κρίση πλανάται και η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να «ανατινάξει μαζικά» ολόκληρο το ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου εάν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κατάρ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για την ισραηλινή επίθεση στο South Pars. Ωστόσο, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN την Τετάρτη ότι η επίθεση είχε πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.