Γιατί ένας πίνακας του Πικάσο πωλείται για μόλις 100 ευρώ; Μπορεί να τον αποκτήσει ο καθένας

Σπάνια ευκαιρία για κάποιον τυχερό να αγοράσει έναν πίνακα του Πικάσο για την τιμή των μόλις 100 ευρώ - ναι, δεν διαβάσατε λάθος.

Οίκος δημοπρασιών στο Παρίσι, πουλά 120.000 εισιτήρια των 100 ευρώ και ένα εξ αυτών θα κερδίσει, μετά από κλήρωση, τον πίνακα Tête de Femme (Κεφάλι Γυναίκας), τον οποίο είχε καλλιτεχνήσει το 1941.

Η κλήρωση θα μπορούσε να αποφέρει 12 εκατομμύρια ευρώ εάν πουληθούν όλα και τα κέρδη θα διατεθούν στην έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Από τα έσοδα, 1 εκατομμύριο ευρώ θα καταβληθεί στην Opera Gallery, μια διεθνή αντιπροσωπεία έργων τέχνης που κατέχει τον πίνακα.

Η κλήρωση θα ωφελήσει το Ίδρυμα Έρευνας για τη Νόσο Αλτσχάιμερ, το οποίο εδρεύει σε ένα από τα κορυφαία δημόσια νοσοκομεία του Παρισιού.

Αυτή είναι η τρίτη ανάλογη διοργάνωση που λαμβάνει χώρα, με τους διοργανωτές να ενημερώνουν πως οι άλλες δύο απέφεραν περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διατέθηκαν για πολιτιστικό έργο στον Λίβανο και για προγράμματα ύδρευσης και υγιεινής στην Αφρική.

Στην εναρκτήρια λαχειοφόρο αγορά «Ένας Πικάσο για 100€», το 2013, ένας Αμερικανός εργάτης κέρδισε τον πίνακα «Άνθρωπος με το Καπέλο της Όπερας» (L'Homme au Gibus) τον οποίο ο Ισπανός δάσκαλος ζωγράφισε το 1914 κατά την κυβιστική του περίοδο.

Ένας δεύτερος πίνακας του Πικάσο, η «Νεκρή Φύση», κληρώθηκε το 2020 και πήγε σε μια λογίστρια στην Ιταλία, της οποίας ο γιος της είχε αγοράσει το εισιτήριο ως χριστουγεννιάτικο δώρο.

Το έργο, ζωγραφισμένο το 1921, ανήκε στον δισεκατομμυριούχο συλλέκτη έργων τέχνης Ντέιβιντ Ναχμάντ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Πικάσο θα ενέκρινε την κλήρωση του έργου του.

«Ο Πικάσο ήταν πολύ γενναιόδωρος. Έδινε πίνακες στον οδηγό του, στον ράφτη του», είπε ο Ναχμάντ. «Ήθελε η τέχνη του να συλλέγεται από κάθε είδους ανθρώπους, όχι μόνο από τους υπερπλούσιους».

Το έργο «Tête de Femme» θα εκτίθεται στον οίκο δημοπρασιών Christie’s στο Παρίσι από τη Δευτέρα και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εκεί στις 6 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη.