Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, δήλωσε ότι μια «πλήρης εκεχειρία» θα είχε νόημα μόνο εάν δεν υπονομευθεί από ναυτικό αποκλεισμό και εάν σταματήσουν οι ενέργειες του Ισραήλ σε πολλαπλά μέτωπα.

«Μια πλήρης εκεχειρία έχει νόημα μόνο εάν δεν παραβιαστεί από ναυτικό αποκλεισμό και δεν κρατήσει την παγκόσμια οικονομία όμηρο, και εάν σταματήσει η πολεμοχαρής στάση των Σιωνιστών σε όλα τα μέτωπα», έγραψε ο Γκαλιμπάφ την Τετάρτη σε μια ανάρτηση στο X.

Πρόσθεσε ότι «το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ δεν είναι δυνατό με μια κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας».

Ιράν: «Οι ΗΠΑ δεν πέτυχαν τους στόχους τους, ούτε θα το κάνουν»

Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής πλευράς στις τελευταίες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απέρριψε επίσης την ιδέα ότι η πίεση θα εξανάγκαζε το Ιράν σε παραχωρήσεις.

«Δεν πέτυχαν τους στόχους τους μέσω στρατιωτικής επιθετικότητας, ούτε θα το κάνουν μέσω εκφοβισμού», έγραψε. «Ο μόνος τρόπος είναι να αποδεχτούμε τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να δώσει στους Ιρανούς ένα περιορισμένο χρονικό πλαίσιο για να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση για την επαναφορά των διπλωματικών διαπραγματεύσεων σε καλό δρόμο, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις. Δεν ήταν σαφές εάν το μήνυμα του Τραμπ είχε φτάσει στους Ιρανούς.