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Γκλεν Χάνσαρντ: Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ μουσικός και frontman των The Frames

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο του βραβευμένου με Όσκαρ μουσικού και frontman των The Frames, Γκλεν Χάνσαρντ.

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Γκλεν Χάνσαρντ
Γκλεν Χάνσαρντ
| George Sorosch - YouTube
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Ο Ιρλανδός μουσικός Γκλεν Χάνσαρντ (Glen Hansard) σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στο Δουβλίνο, σε ηλικία 56 ετών, σύμφωνα με ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γκλεν Χάνσαρντ κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2008 για την ανεξάρτητης παραγωγής ταινία Once με το κομμάτι Falling Slowly. Ηταν ο τραγουδιστής του ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος The Frames.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο «ενός ταλαντούχου μουσικού και ηθοποιού που συνέβαλε σημαντικά στο πολιτιστικό τοπίο της Ιρλανδίας επί πολλά χρόνια».

Ο τραγουδοποιός ξεκίνησε την καριέρα του ως έφηβος παίζοντας μουσική στους δρόμους του Δουβλίνου, πριν ιδρύσει το δημοφιλές ιρλανδικό συγκρότημα The Frames το 1990.

Στην συνέχεια κυκλοφόρησε αρκετά άλμπουμ με το δικό του όνομα, αλλά και ως μέλος του ντουέτου The Swell Season, μαζί με τη συν-νικήτρια του Όσκαρ και συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία Once Μαρκέτα Ιργκλοβα (Markéta Irglová).

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