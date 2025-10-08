Γυναίκα γέννησε live σε stream του Twitch: Το έβλεπαν 29.000 άτομα

Την Τρίτη, η streamer του Twitch Fandy σταμάτησε για λίγο να παίζει παιχνίδια, όπως το World of Warcraft, το Overwatch και το LoL, για να μεταδώσει ζωντανά τον τοκετό της.
Η οκτάωρη μετάδοση κατέγραψε τη livestreamer να μπαίνει σε τοκετό και τελικά να γεννά το παιδί της μέσα σε μια μικρή φουσκωτή πισίνα στο σαλόνι, ενώ χιλιάδες θεατές παρακολουθούσαν, συμπεριλαμβανομένου του CEO του Twitch, Dan Clancy.
«Γεια σας στο Twitter, μόλις έσπασαν τα νερά μου, οπότε νομίζω ότι θα το μεταδώσω ζωντανά. Ώρα για μωρό :)», έγραψε η Fandy στο X πριν ξεκινήσει το livestream. Το stream, το οποίο έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 50.000 προβολές, δεν είναι η πρώτη γέννηση που μεταδίδεται στο Twitch (ή σε άλλες πλατφόρμες, για την ακρίβεια).
Αλλά είναι σίγουρα ένα από τα πρώτα όπου μια δημιουργός περιεχομένου με εκατοντάδες και χιλιάδες ακόλουθους μετέδωσε ζωντανά ολόκληρη τη διαδικασία και την προώθησε ως το τελευταίο της περιεχόμενο.
Ορισμένοι χρήστες αμφισβήτησαν αν η ζωντανή μετάδοση της Fandy παραβίαζε τους κανόνες της κοινότητας του Twitch, αλλά το σχόλιο της Clancy κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης υποδηλώνει ότι έχει την έγκριση της πλατφόρμας. «Fandy. Καλή τύχη και συγχαρητήρια», έγραψε. «Σου εύχομαι το καλύτερο σε αυτό το ταξίδι».
Αφού είδε το μωρό για πρώτη φορά, ο σύζυγος της Fandy, γνωστός ως Adamax, στράφηκε προς τους θεατές και σχολίασε το μέγεθός του: «Ένα μωρό παραπάνω, παιδιά!»
Με πληροφορίες από Verge
- Στα επείγοντα του Αττικόν έγκυος από επίθεση του συντρόφου της: Χτυπήματα από πιρούνι στα μάτια της
- Ο «Μαντέλα» της Παλαιστίνης που θέλει απεγνωσμένα ελεύθερο η Χαμάς: «Κόκκινη γραμμή» για το Ισραήλ
- Στο πλευρό της Τουρκίας η Ζαχάροβα: «Η Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο το 1974 στην Κύπρο»
- «Με έβριζαν για τις σκηνές»: Ηθοποιός απαντά για το αληθινό σεξ σε αμφιλεγόμενη ταινία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.