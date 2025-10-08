Γυναίκα γέννησε live σε stream του Twitch: Το έβλεπαν 29.000 άτομα

Την Τρίτη, η streamer του Twitch Fandy σταμάτησε για λίγο να παίζει παιχνίδια, όπως το World of Warcraft, το Overwatch και το LoL, για να μεταδώσει ζωντανά τον τοκετό της.

Η οκτάωρη μετάδοση κατέγραψε τη livestreamer να μπαίνει σε τοκετό και τελικά να γεννά το παιδί της μέσα σε μια μικρή φουσκωτή πισίνα στο σαλόνι, ενώ χιλιάδες θεατές παρακολουθούσαν, συμπεριλαμβανομένου του CEO του Twitch, Dan Clancy.

«Γεια σας στο Twitter, μόλις έσπασαν τα νερά μου, οπότε νομίζω ότι θα το μεταδώσω ζωντανά. Ώρα για μωρό :)», έγραψε η Fandy στο X πριν ξεκινήσει το livestream. Το stream, το οποίο έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 50.000 προβολές, δεν είναι η πρώτη γέννηση που μεταδίδεται στο Twitch (ή σε άλλες πλατφόρμες, για την ακρίβεια).

American Twitch streamer Fandy broadcast her childbirth live.



This is the first time in the platform’s history that someone has streamed their delivery. The stream attracted 29,489 viewers. Fandy was accompanied by close family and a midwife.



Despite increasingly intense… pic.twitter.com/en2ePQhJWy — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2025

Αλλά είναι σίγουρα ένα από τα πρώτα όπου μια δημιουργός περιεχομένου με εκατοντάδες και χιλιάδες ακόλουθους μετέδωσε ζωντανά ολόκληρη τη διαδικασία και την προώθησε ως το τελευταίο της περιεχόμενο.

Ορισμένοι χρήστες αμφισβήτησαν αν η ζωντανή μετάδοση της Fandy παραβίαζε τους κανόνες της κοινότητας του Twitch, αλλά το σχόλιο της Clancy κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης υποδηλώνει ότι έχει την έγκριση της πλατφόρμας. «Fandy. Καλή τύχη και συγχαρητήρια», έγραψε. «Σου εύχομαι το καλύτερο σε αυτό το ταξίδι».

Αφού είδε το μωρό για πρώτη φορά, ο σύζυγος της Fandy, γνωστός ως Adamax, στράφηκε προς τους θεατές και σχολίασε το μέγεθός του: «Ένα μωρό παραπάνω, παιδιά!»

Με πληροφορίες από Verge