Γυναίκα στο Λονδίνο «πλήρωσε ακριβά» τον καφέ της: Το τρελό πρόστιμο για γουλιά που έχυσε σε υπόνομο

Το να ρίξεις τον καφέ σου στον υπόνομο είναι κάτι παραπάνω από ιεροσυλία στο Λονδίνο αποτελώντας μάλιστα ποινικό αδίκημα όπως διαπίστωσε μία γυναίκα που έλαβε πρόστιμο ύψους 150 λιρών επειδή δεν είχε όρεξη να πιεί τον υπόλοιπο καφέ της.

Η Burcu Yesilyurt, πληρώνοντας ίσως τον πιο ακριβό καφέ της ζωής της, μετάνιωσε επιτόπου το λάθος της να ρίξει τον καφέ της στον υπόνομο ενώ περίμενε το λεωφορείο.

Οι αστυνομικοί σπάνια θα δουν μπροστά τους ένα παράπτωμα και θα το αγνοήσουν και αυτή η περίπτωση δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Αν και προφανώς υπάρχουν αναμενόμενα πρόστιμα, υπάρχουν και νόμοι που πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε και άθελα μας μπορεί να παρανομήσουμε - σε όλους μας έχει συμβεί.

Ωστόσο, όσο καλύτερα ξέρεις την νομοθεσία τόσο πιο εύκολα μπορείς να αποφύγεις πρόστιμα που σε άλλη περίπτωση μπορεί να αποσπούσαν τα τελευταία σου χρήματα για τον μήνα. Η συγκεκριμένη γυναίκα δυστυχώς δεν ήξερε ότι παρανομεί και κατέληξε να πληρώνει από το πουθενά 150 λίρες.

Όσον αφορά το να πετάς τα σκουπίδια σου στον κάδο απορριμμάτων ή την ανακύκλωση, οι περισσότεροι λογικοί άνθρωποι ξέρουν ότι πρέπει να το κάνουν, και η Yesilyurt σίγουρα δεν πίστευε ότι έκανε κάτι κακό όταν πέταξε την τελευταία γουλιά του καφέ της σε μια αποχέτευση στο δρόμο.

Οι αστυνομικοί βέβαια όταν αντιλήφθηκαν το περιστατικό την σταμάτησαν σχεδόν αμέσως κοντά στο σταθμό λεωφορείων στο Ρίτσμοντ και της επέβαλαν πρόστιμο βάσει του άρθρου 33 του Νόμου για την Προστασία του Περιβάλλοντος του 1990.

Η Yesilyurt είπε: «Παρατήρησα ότι το λεωφορείο μου πλησίαζε, οπότε απλώς έριξα την τελευταία γουλιά του καφέ. Μόλις γύρισα, παρατήρησα τρεις άνδρες, αστυνομικούς, να με κυνηγούν και με σταμάτησαν αμέσως».

Ο νόμος καθιστά παράνομη την απόρριψη αποβλήτων με τρόπο που είναι πιθανό να μολύνει το νερό ή τη γη, και φυσικά αυτό περιλαμβάνει και τον καφέ σε αποχέτευση, ακόμα κι αν ήταν μόνο μια γουλιά.

Παρόλο που δεν έχει ακόμη πληρώσει το πρόστιμο και έχει παραπονεθεί στο συμβούλιο, δύσκολα θα το αποφύγει αφού το υλικό από κάμερα δείχνει ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν «επαγγελματικά και αντικειμενικά».

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου του Ρίτσμοντ δήλωσε: «Σε κανέναν δεν αρέσει να δέχεται πρόστιμα και πάντα στοχεύουμε να εφαρμόζουμε τις πολιτικές μας δίκαια και με κατανόηση. Έχουμε δεσμευτεί να προστατεύουμε τις υδάτινες οδούς του Ρίτσμοντ και να διατηρούμε τους δρόμους του δήμου μας καθαρούς και ασφαλείς.

Επομένως, την επόμενη φορά που θα πίνετε κάτι στον δρόμο, φροντίστε να το τελειώσετε αντί να το πετάξετε στον δρόμο, διαφορετικά μπορεί να μην είναι μόνο το ποτό σας που θα πάει στην αποχέτευση.