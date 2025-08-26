Η χώρα της Ευρώπης που το φιλοδώρημα απαγορεύεται δια ροπάλου

Υπάρχουν ένα σωρό άγραφοι κανόνες για το φιλοδώρημα σε ανθρώπους που εργάζονται στην παροχή υπηρεσιών. Στις ΗΠΑ πρέπει να είναι τουλάχιστον 20% επί του ποσού προς πληρωμή. Στη Γαλλία από την άλλη, το φιλοδώρημα αποτελεί περισσότερο προσωπική επιλογή, κανείς δεν το περιμένει υποχρεωτικά, αλλά αν το δώσεις, θα λάβεις ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση αργότερα.

Άγραφοι νόμοι στην Αμερική και στην Ευρώπη υπογραμμίζουν την υποχρέωση να δώσεις φιλοδώρημα στον κουρέα, στον οδηγό ταξί και στον υπάλληλο ντελίβερι, ειδικά αν σε έχουν εξυπηρετήσει όσο καλύτερα μπορούσαν.

Στο Βέλγιο δεν υπάρχει τίποτα από όλα τα παραπάνω.

Στο Βέλγιο η παροχή υπηρεσιών κατά κανόνα περιλαμβάνει και μια χρέωση που λέγεται service charge δηλαδή «χρέωση υπηρεσίας», ουσιαστικά είναι κάτι σαν ενσωματωμένο φιλοδώρημα. Επιπλέον, πρόκειται για μια χώρα όπου τα μετρητά και τα ψιλά είναι είδος προς εξαφάνιση (από τα σπάνια μέρη που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς κέρματα, είναι οι δημόσιες τουαλέτες και οι αυτόματοι πωλητές), οπότε αν επιχειρήσετε να παρουσιάσετε τα δίευρα που έχετε «ταξιδέψει» από την Αθήνα, δεν θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

Αν και πάλι νιώθετε την ανάγκη να χαρίσετε φιλοδώρημα στον οδηγό ταξί, ή στον σερβιτόρο ή στον κουρέα που θα σας εξυπηρετήσει στις Βρυξέλλες, στην Μπριζ ή στην Αμβέρσα, τότε σύμφωνα με το World Tip Calculator, το προτεινόμενο φιλοδώρημα για μια ιδανική, top of the top εξυπηρέτηση είναι ένα, το πολύ δύο ευρώ.

Εκτός αν σας ρωτήσουν «καρτούλα ή μετρητά», όποτε μπορείτε να μη δώσετε και τίποτα.

(Ω, συγνώμη, αυτό μόνο στην Αθήνα το ρωτάνε).