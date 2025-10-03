H μυστική ορεινή πόλη που θα σώσει τον Τραμπ σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Κάτω από 700.000 τόνους γρανίτη, βαθιά στα Βραχώδη Όρη του Κολοράντο, υπάρχει μια πόλη που δεν θα βρεις στο Google Maps. Το υπόγειο φρούριο Cheyenne, ολοκληρωμένο το 1966 με κόστος 142 εκατομμύρια δολάρια (σήμερα θα ξεπερνούσε το 1 δισ.), είναι το μέρος όπου η Αμερική σχεδίασε να συνεχίσει να υπάρχει, ακόμα κι αν ο υπόλοιπος πλανήτης γίνει στάχτη.

Με πόρτες πάχους ενός μέτρου που κλείνουν σε 45 δευτερόλεπτα, 15 κτίρια πάνω σε τεράστια ελατήρια για να αντέχουν πυρηνικά σοκ, δικό του εργοστάσιο ενέργειας, υπόγειες λίμνες με πόσιμο νερό και αποθήκες τροφίμων «για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», το Cheyenne είναι κάτι παραπάνω από καταφύγιο. Είναι μια υπόγεια πόλη έτοιμη να φιλοξενήσει στρατηγούς, πολιτικούς και – φυσικά – τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Και εδώ έρχεται το ειρωνικό highlight: υπάρχει μια ολόκληρη πόλη φτιαγμένη για να προστατεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ από έναν πυρηνικό πόλεμο.

Το συγκρότημα, που κάποτε ήταν το αρχηγείο της NORAD, παραμένει ενεργό, με προσωπικό να εναλλάσσεται για να διατηρείται η ετοιμότητα. Οι αξιωματούχοι επιμένουν ότι δεν είναι «μουσειακό κομμάτι», αλλά ζωντανό εργαλείο άμυνας.

Και η ποπ κουλτούρα το έχει ήδη απαθανατίσει σε ταινίες όπως το WarGames.

Αν συμβεί το αδιανόητο, το σχέδιο είναι ξεκάθαρο: πρώτα ο Πρόεδρος στο υπόγειο καταφύγιο του Λευκού Οίκου, και μετά -αν χρειαστεί -στο Cheyenne. Γιατί, όπως φαίνεται, η Αμερική μπορεί να μην έχει λύσει όλα της τα προβλήματα, αλλά έχει φροντίσει να υπάρχει μια πόλη που θα κρατήσει τον Τραμπ ασφαλή.

Με πληροφορίες από την Dailymail