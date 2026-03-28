H υπογραφή του Τραμπ θα τοποθετηθεί στα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων

Η υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται από τον Ιούνιο στα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων, εντάσσοντάς τον σε μια μικρή ομάδα εν ενεργεία ηγετών, οι οποίοι συχνά συνδέονται με αυταρχικά καθεστώτα, των οποίων οι υπογραφές, ή οι εικόνες, έχουν κατά καιρούς βρεθεί στα νομίσματα των χωρών τους.
Επιπλέον, η κίνηση αυτή θα βάλει τέλος σε μια παράδοση 165 ετών, κατά την οποία τα χαρτονομίσματα έφεραν την υπογραφή του Ταμία των ΗΠΑ. Σε όλο τον κόσμο, τα χαρτονομίσματα συχνά φέρουν την υπογραφή ενός αξιωματούχου της κεντρικής τράπεζας, του υπουργείου Οικονομικών, ή άλλου αρμόδιου φορέα για την έκδοση χρήματος.
Τα χαρτονομίσματα του ευρώ φέρουν την υπογραφή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ κάθε βρετανικό χαρτονόμισμα φέρει την υπογραφή του επικεφαλής ταμία της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία αρχικά γραφόταν με το χέρι.
Τα σοβιετικά ρούβλια έφεραν την υπογραφή υπουργού Οικονομικών ή κεντρικού τραπεζίτη για μερικές δεκαετίες έως το 1937.
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου θα τοποθετείτε στα χαρτονομίσματα από αυτό το καλοκαίρι, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ.
Προηγουμένως, το Υπουργείο είχε παρουσιάσει σχέδια για ένα αναμνηστικό νόμισμα με το πρόσωπο του Τραμπ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια, ωστόσο λόγω ενός νόμου του 1866 που απαγορεύει την απεικόνιση εν ζωή νυν ή πρώην προέδρων σε χαρτονομίσματα, τα σχέδια αυτά ματαιώθηκαν.
