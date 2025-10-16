Χαμάς: Δύο σοροί επιστρέφουν στο Ισραήλ - «Μια φρικτή διαδικασία αναζήτησης», παραδέχεται ο Τραμπ

Η Χαμάς παρέδωσε τα λείψανα δύο ακόμη ομήρων, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF). Ωστόσο, οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι η ανάκτηση των υπολοίπων σορών απαιτεί χρόνο, εξειδικευμένο εξοπλισμό και συντονισμένες προσπάθειες.

Σε δήλωσή της, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε: «Η αντίσταση συμμορφώθηκε με τη συμφωνία και παρέδωσε όλους τους ζωντανούς κρατούμενους και τα πτώματα που μπόρεσε να βρει.

Για την αναζήτηση των υπολοίπων απαιτούνται μεγάλες προσπάθειες και ειδικά μέσα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την εξέλιξη, χαρακτήρισε τη διαδικασία «φρικτή», σημειώνοντας ότι «σκάβουν σε περιοχές όπου βρίσκουν πολλά πτώματα και μετά πρέπει να τα διαχωρίσουν».

Τα λείψανα που παραδόθηκαν μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, όπου θα ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης. Οι IDF υπενθύμισαν ότι η Χαμάς είναι υποχρεωμένη να τηρήσει πλήρως τη συμφωνία και να επιστρέψει όλους τους ομήρους.

Παρά τις παραδόσεις, οι εντάσεις κλιμακώνονται, καθώς μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί μόνο 7 από τους 28 νεκρούς ομήρους. Μάλιστα, μία σορός που παραδόθηκε την Τρίτη αποδείχθηκε ότι δεν ανήκε σε Ισραηλινό όμηρο, γεγονός που ενίσχυσε την καχυποψία και την ανησυχία.