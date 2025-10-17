Χαμάς: Καλεί τους μεσολαβητές να «πιέσουν» για τα επόμενα βήματα της εκεχειρίας

Η Χαμάς κάλεσε σήμερα (17/10) τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για τα επόμενα βήματα που προβλέπει η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, τα οποία προβλέπουν το άνοιγμα και πάλι της μεθορίου, την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας, την σύσταση μιας διοίκησης και την ολοκλήρωση της αποχώρησης του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εχθροπραξίες σταμάτησαν σε μεγάλο βαθμό στη Γάζα βάσει του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που προσυπέγραψαν οι μεσολαβήτριες χώρες Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία.

Όμως περαιτέρω βήματα καθυστερούν εν μέρει εξαιτίας των ισραηλινών κατηγοριών ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές καθυστερούν υπερβολικά στην παράδοση σορών νεκρών ομήρων.

Διαβάστε επίσης: CNN: Ο λόγος που η Χαμάς παραμένει η μεγαλύτερη απειλή στο σχέδιο Τραμπ - Ο νέος χάρτης της Γάζας

Το Ισραήλ δήλωσε χθες, (16/10) πως ετοιμάζεται για το εκ νέου άνοιγμα του περάσματος της Ράφα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο ώστε να επιτραπεί στους Παλαιστίνιους να εισέρχονται και να εξέρχονται, όμως δεν ανέφερε ημερομηνία καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Άλλα άλυτα στοιχεία του σχεδίου περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό των μαχητών και τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Η Χαμάς δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και στην παράδοση των σορών όλων των υπόλοιπων ομήρων, όμως είπε πως αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί χρόνο.