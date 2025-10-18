Χαμάς: «Το κλείσιμο της Ράφα θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων στο Ισραήλ»

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας θα καθυστερήσει την παράδοση των λειψάνων των ομήρων που πρέπει να επιστραφούν στο Ισραήλ κατ' εφαρμογήν της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.
«Η παράταση του κλεισίματος του περάσματος της Ράφα (...) μπλοκάρει την είσοδο του ειδικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τον εντοπισμό των ανθρώπων που έχουν εξαφανισθεί κάτω από τα ερείπια (...) και θα προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάσυρση και την παράδοση των σορών», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαμάς.
Νωρίτερα, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει ότι το πέρασμα της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξετασθεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.
