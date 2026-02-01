Χαμενεΐ: «Αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν, η σύγκρουση θα εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο»

Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν στο Ιράν, η σύγκρουση θα εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Οι Αμερικανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι αν ξεκινήσουν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι περιφερειακός πόλεμος» φέρεται να είπε ο Χαμενεΐ.

Οι δηλώσεις του 86χρονου ανώτατου ηγέτη είναι η πρώτη φορά που αποτελούν τόσο άμεση απειλή.

Η Τεχεράνη απείλησε υτην αμερικανική κυβέρνηση πως αν δώσει εντολή για πλήγματα κατά του Ιράν, θα επιτεθεί στο Ισραήλ και στους αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη Μέση Ανατολή.

Το Σάββατο (31/01) ο Τραμπ δήλωσε ότι διεξάγονται σοβαρές συζητήσεις με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες. Το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Η διάθεση διαλόγου του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε αντίθεση με όσα μεταδόθηκαν από το Axios προ δύο ημερών, ότι ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν (KBS), είπε σε ιδιωτική ενημέρωση στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, πως αν ο Τραμπ δεν υλοποιήσει τις απειλές του κατά του Ιράν, τότε το ιρανικό καθεστώς θα καταλήξει ισχυρότερο.

Το αμερικανικό μέσο σχολιάζει πως η δήλωση αυτή σημαίνει αλλαγή της σαουδαραβικής θέσης, που μέχρι πρόσφατα προειδοποιούσε κατά της κλιμάκωσης. Μάλιστα, τρεις εβδομάδες νωρίτερα ο διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε εκφράσει στον Τραμπ έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο πολέμου, κάτι που συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να καθυστερήσει ένα πλήγμα.