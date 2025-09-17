Χαμός με δημοσιογράφο του ABC: Συγκινήθηκε με μηνύματα του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ

Ο ρεπόρτερ του ABC News, Ματ Γκάτμαν (Matt Gutman) δέχεται πυρά επειδή χαρακτήρισε «πολύ συγκινητικά» τα διαδικτυακά μηνύματα που έστειλε ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ στην τρανς σύντροφό του.

Μετά τη συνέντευξη Τύπου που ανακοίνωσε τις κατηγορίες για φόνο εναντίον του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο Γκάτμαν θαύμασε την πολυπλοκότητα του χαρακτήρα του δολοφόνου.

«Αλλά επίσης, ήταν πολύ συγκινητικό με έναν τρόπο που πολλοί από εμάς δεν περιμέναμε», είπε ο Γκάτμαν. «Ένα πολύ προσωπικό πορτρέτο αυτής της σχέσης μεταξύ του συγκάτοικου του υπόπτου και του ίδιου του υπόπτου, με τον ίδιο να αποκαλεί επανειλημμένα τον συγκάτοικό του, ο οποίος βρίσκεται σε φάση μετάβασης, αποκαλώντας τον «αγάπη μου». Και «Θέλω να σε προστατεύσω, αγάπη μου».

«Λοιπόν, ήταν αυτή η δυαδικότητα κάποιου που, σύμφωνα με τον δικηγόρο, όχι μόνο έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του Τσάρλι Κερκ και του πλήθους, αλλά το έκανε μπροστά σε παιδιά, κάτι που αποτελεί μια από τις επιβαρυντικές περιστάσεις αυτής της υπόθεσης. Και από την άλλη πλευρά, μιλούσε με τόση αγάπη για τη σύντροφό του. Οπότε, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και... συναρπαστική συνέντευξη Τύπου», δήλωσε ο δημοσιογράφος.

Στην πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης του ABC News, ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε την υπόθεση «σπαρακτική σε τόσα πολλά επίπεδα», συνδέοντας την άγρια ​​δολοφονία του Κερκ με το «πορτρέτο ενός πολύ ανθρώπινου ατόμου».

«Δεν νομίζω ότι έχω βιώσει ποτέ συνέντευξη Τύπου στην οποία να έχουμε διαβάσει μηνύματα κειμένου που είναι τόσο γεμάτα, τόσο έντονα, τόσο φαινομενικά φερόμενα ως αυτοενοχοποιητικά και όμως, από την άλλη πλευρά, τόσο συγκινητικά, σωστά;» είπε ο Γκάτμαν.

«Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι για να σε προστατεύσω», ξέρετε, αλλά και να του ζητάει να διαγράψει τα μηνύματα και να μην μιλήσει στις αρχές επιβολής του νόμου. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σπαρακτική δυαδικότητα που βλέπουμε να εκτυλίσσεται πολύ τραγικά», είπε κλείνοντας,

Οι δηλώσεις του δημοσιογράφου προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους χρήστες να κάνουν σχόλια κατά του παρουσιαστή.

Πηγή: Fox News

