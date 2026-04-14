Χάος στην πολωνική Βουλή: Βουλευτής εμφάνισε σημαία του Ισραήλ με ναζιστική σβάστικα

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σήμερα στο πολωνικό κοινοβούλιο, όταν ο βουλευτής Κόνραντ Μπέρκοβιτς, στέλεχος του δεξιού κόμματος Konfederacja, εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά του Κράτους του Ισραήλ.

Ο Μπέρκοβιτς κατηγόρησε ευθέως τον ισραηλινό στρατό για τη διάπραξη «γενοκτονίας ιδιαίτερης σκληρότητας» στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων εντός της αίθουσας.

— Bądź Na Bieżąco (@BNBNewsy) April 14, 2026

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο βουλευτής αναφέρθηκε εκτενώς στη χρήση βομβών λευκού φωσφόρου, περιγράφοντας με μελανά χρώματα τους τραυματισμούς και τους θανάτους χιλιάδων αμάχων, ανάμεσα στους οποίους γυναίκες και παιδιά.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάρτιο, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) είχε κατηγορήσει το Ισραήλ για παράνομη χρήση λευκού φωσφόρου σε κατοικημένες περιοχές του νοτίου Λιβάνου, ισχυρισμούς που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν πως αδυνατούν να επιβεβαιώσουν.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ο Μπέρκοβιτς συνέκρινε το σύγχρονο Ισραήλ με ένα γερμανικό «νέο Τρίτο Ράιχ», υψώνοντας ένα πλακάτ με την ισραηλινή σημαία, όπου το Άστρο του Δαβίδ είχε αντικατασταθεί από μια ναζιστική σβάστικα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος χαρακτήρισε την επίδειξη του συμβόλου «αδικαιολόγητη», ενώ πολλοί συνάδελφοί του αντέδρασαν με οργισμένες αποδοκιμασίες.

Το περιστατικό προκάλεσε την ακαριαία αντίδραση του Αμερικανού διπλωμάτη Τομ Ρόουζ, ο οποίος συμμετείχε στην ετήσια «Πορεία των Επιζώντων» στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ρόουζ καταδίκασε το συμβάν με σκληρή γλώσσα, δηλώνοντας:

«Ντροπή σας! Οι Εβραίοι δεν εκφοβιζόμαστε πλέον. Αμυνόμαστε με όλη μας τη δύναμη και ξέρουμε πώς να νικάμε τους εχθρούς μας».

