Χάος στην τουρκική Βουλή: Γροθιές στον αέρα και προϋπολογισμός στον… αυτόματο

Χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής στο τουρκικό κοινοβούλιο, όταν οι βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) αντάλλαξαν γροθιές κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας συζητήσεων για τον προϋπολογισμό.

Η ένταση κορυφώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τη συμπλοκή να διαρκεί περίπου δέκα λεπτά.

🇹🇷A fight broke out in the Turkish parliament during a vote on the budget



The scuffle began after a clash between MPs from the CHP and the AK Party and quickly escalated into a mass brawl.



Despite the incident, the central government budget bill for 2026 was ultimately passed. pic.twitter.com/3MHGf5TjS3 — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση, ενώ οι αξιωματικοί ασφαλείας προσπαθούσαν να χωρίσουν τους βουλευτές που είχαν εμπλακεί στον καβγά.

Παρά το κλίμα βίας, ο προϋπολογισμός της κεντρικής κυβέρνησης για το 2026 εγκρίθηκε με 320 ψήφους υπέρ έναντι 249, ενώ ο νόμος για τους τελικούς λογαριασμούς του 2024 πέρασε με 316 ψήφους υπέρ και 247 κατά.

Πώς ξεκίνησε η σύγκρουση

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε όταν ο βουλευτής του AKP στην Προύσα, Μουσταφά Βαράνκ, απευθύνθηκε στα έδρανα του CHP, προκαλώντας τον αρχηγό του κόμματος. Με αιχμηρές αναφορές στον Οζγκούρ Οζέλ και τις υποσχέσεις του προς τους αγρότες, άναψε το φιτίλι.

Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Γκιοκχάν Γκιουνάιντιν, απάντησε κατηγορώντας το AKP ότι «βυθίζεται σε πολεμική ρητορική» και ότι συκοφαντεί τους δήμους του CHP.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ σηκώθηκε για να διαμαρτυρηθεί, μετατρέποντας τις λεκτικές αιχμές σε σπρωξίματα και τελικά σε γροθιές.

Γροθιές, φωνές και διακοπή

Βουλευτές και από τα δύο κόμματα όρμησαν στο κέντρο της αίθουσας, με γροθιές να εκτοξεύονται και τους φρουρούς να προσπαθούν μάταια να επιβάλουν τάξη.

Η ένταση συνεχίστηκε ακόμη και στο διάλειμμα, δείχνοντας το βάθος της πολιτικής πόλωσης.

Παρόντες στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης ήταν ο πρόεδρος του CHP, Οζγκούρ Οζέλ, και ο ηγέτης του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.