Φόβος επικρατεί στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, καθώς κάτοικοι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα που έφερε πάνω του δύο αιχμηρά αντικείμενα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, αστυνομικοί έχουν μεταβεί στη συνοικία Κάλντερ, δυτικά της πόλης, όπου κινείται ο άνδρας αυτός και έχουν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Συγκεκριμένα, ένοπλες μονάδες αντίδρασης, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών που διαθέτουν πυροβόλα όπλα, φέρονται να στάλθηκαν στο σημείο λίγο πριν τις 9 π.μ. GMT.

Ο Ουίλιαμ Ράμσεϊ, κάτοικος της περιοχής, δήλωσε ότι θεωρεί πως ο άνδρας αυτός βρίσκεται στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του.

Όπως είπε ο ίδιος: «Έσπασε κατάστημα της γειτονιάς και πιθανόν μαχαίρωσε δύο ανθρώπους, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί».

Σύμφωνα με τις αρχές, όπωςε μεταφέρει το republicworld.com, οι αρχές δεν θεωρούν ότι υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό και το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.