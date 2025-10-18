Ακτιβιστές και ομάδες υπεράσπισης δικαιωμάτων διοργανώνουν έναν δεύτερο γύρο διαμαρτυριών με τίτλο «Χωρίς Βασιλιάδες» (No Kings) σε όλες τις Πολιτείες των ΗΠΑ, ως απάντηση σε αυτό που αποκαλούν «κατάχρηση εξουσίας από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του», συμπεριλαμβανομένης της καταστολής της μετανάστευσης και της αποστολής στρατευμάτων σε αμερικανικές πόλεις.

Οι διοργανωτές προβλέπουν ότι θα συμμετάσχουν εκατομμύρια πολίτες, ενώ έχουν διοργανωθεί πάνω από 2.100 κινητοποιήσεις.

Οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να χαρακτηρίσουν τις διαμαρτυρίες ως συγκεντρώσεις «μίσους κατά της Αμερικής» και ισχυρίζονται ότι παρατείνουν το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Διαβάστε ακόμα: Με παρέμβαση Τραμπ αποφυλακίστηκε καταδικασμένος για διαφθορά Ρεπουμπλικάνος πρώην βουλευτής

Τι είναι οι διαμαρτυρίες «Χωρίς Βασιλείς»;

Οι ολοήμερες διαμαρτυρίες «Χωρίς Βασιλιάδες» που έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Οκτωβρίου αποτελούν συνέχεια των χιλιάδων άλλων που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Ιουνίου. Διοργανώνονται από έναν συνασπισμό οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών, της Indivisible, της 50501 και άλλων. Οι διοργανωτές λένε ότι έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 2.600 εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο - συμπεριλαμβανομένων μεγάλων πόλεων όπως η Νέα Υόρκη, η Ουάσινγκτον, το Σικάγο και το Λος Άντζελες - και λένε ότι αναμένεται να δώσουν το παρών στους δρόμους εκατομμύρια πολιτών.

Έχουν «οργανωθεί από απλούς ανθρώπους, από εθελοντές», δήλωσε στο ABC News η Ντέιντρε Σίφελινγκ, επικεφαλής πολιτικής και υπεράσπισης της ACLU.

Ενώ οι διοργανωτές δεν έχουν δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκέντρωση χρημάτων πριν από τις διαμαρτυρίες και ο συνασπισμός έχει παραμείνει σχετικά αποκεντρωμένος, μερικές ομάδες έχουν υποδείξει είτε μεγάλες δαπάνες για την προώθηση των συγκεντρώσεων είτε σχεδιάζουν να αποκτήσουν αστέρια για να αυξήσουν τη δημοτικότητα γύρω από αυτές.

'No Kings' protests are planned for Houston, communities around Houston and cities across the country today. Here's what to expect in Houston.https://t.co/aAVdZ90rbW — KHOU 11 News Houston (@KHOU) October 18, 2025

Για παράδειγμα, η πολιτική ομάδα Home of the Brave δήλωσε τη Δευτέρα ότι δαπανά 1 εκατομμύριο δολάρια για να διαφημίσει τις διαμαρτυρίες «No Kings», μεταξύ άλλων σε τοπικές και εθνικές εφημερίδες.

Διασημότητες, όπως η Τζέιν Φόντα, η Κέρι Ουάσινγκτον, ο Τζον Λέτζεντ, ο Άλαν Κάμινγκ και ο Τζον Λεγκουιζάμο, έχουν προγραμματιστεί να παραστούν, σύμφωνα με ένα email συγκέντρωσης χρημάτων την Πέμπτη από την επιτροπή πολιτικής δράσης Progressive Change Campaign Committee.

«Θα είμαστε στους δρόμους για οικογένειες μεταναστών που δέχονται επίθεση και για ψηφοφόρους που φιμώνονται. Για κοινότητες που τρομοκρατούνται από στρατιωτικοποιημένη αστυνόμευση. Για οικογένειες που πρόκειται να χάσουν την ασφάλιση υγείας τους. Και για κάθε άτομο του οποίου τα δικαιώματα απειλούνται από τη σκληρότητα αυτής της κυβέρνησης», έγραψε η ομάδα στο email.

‘No Kings’ protest kicks off Saturday in Chicago and across the suburbs https://t.co/HsbafYdUr7 — Daily Southtown (@DailySouthtown) October 18, 2025

Πριν από τις συγκεντρώσεις του Σαββάτου (18/10), οι αρχές επιβολής του νόμου παρακολουθούν ενεργά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα συνεργάζονται με τους τοπικούς διοργανωτές και τους πιθανούς αντιδιαδηλωτές, για να σχηματίσουν μια εικόνα για το τι μπορούν να αναμένουν. Αυτή η επαγρύπνηση έρχεται καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αυξημένες ανησυχίες για τις μεγάλης κλίμακας δημόσιες συγκεντρώσεις, ιδίως τις πολιτικές εκδηλώσεις.

Τι λένε οι Ρεπουμπλικάνοι για τις διαμαρτυρίες;

Οι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες έχουν παρουσιάσει τις διαμαρτυρίες «Χωρίς Βασιλιάδες» ως μια σειρά από συγκεντρώσεις «Μίσους για την Αμερική», παρουσιάζοντας τις επερχόμενες εκδηλώσεις ως σκοπούμενες να ασκήσουν κριτική στην Αμερική και σε ό,τι αντιπροσωπεύει.

«Σας ενθαρρύνω να παρακολουθήσετε - το ονομάζουμε «Συγκέντρωση Μίσους για την Αμερική» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Ας δούμε ποιος θα εμφανιστεί σε αυτό. Στοιχηματίζω ότι θα δείτε υποστηρικτές της Χαμάς.

Στοιχηματίζω ότι θα δείτε τύπους της Αντίφα. Στοιχηματίζω ότι θα δείτε τους Μαρξιστές σε πλήρη επίδειξη, τους ανθρώπους που δεν θέλουν να σταθούν και να υπερασπιστούν τις θεμελιώδεις αλήθειες αυτής της δημοκρατίας».

Democrat Fund Raising Machine in High Gear Ahead ‘No Kings Day’ Protestshttps://t.co/VnxLvJVvuR — Alfred E (@ANeuman5691) October 18, 2025

Ο Τζόνσον δεν παρείχε καμία απόδειξη που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του ότι θα εμφανιστούν «υποστηρικτές της Χαμάς» και «τύποι της Αντίφα». Οι διοργανωτές έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν να ελέγξουν ποιος εμφανίζεται στις διαμαρτυρίες από εξωτερικές ομάδες και έχουν τονίσει ότι θέλουν να διατηρήσουν τις διαμαρτυρίες σεβαστές και μη βίαιες.

Σε μια συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε με τη Μαρία Μπαρτιρόμο του Fox News την Πέμπτη, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις συγκεντρώσεις και εκείνος απέρριψε τον χαρακτηρισμό του ως «βασιλιά».

«Με αποκαλούν βασιλιά. Δεν είμαι βασιλιάς», είπε ο Τραμπ χαρακτηριστικά.

Happy no Kings day! What a wonderful opportunity to boost our economy. MAGA works in mysterious ways!! God bless President Trump and all true patriots. pic.twitter.com/QH6NIMMxiR — Linder (@lynderlucy) October 18, 2025

Ορισμένοι ηγέτες πολιτειών έχουν επίσης δηλώσει ότι καλούν περισσότερες δυνάμεις επιβολής του νόμου υπό το φως των διαμαρτυριών, κάτι που οι υποστηρικτές των κινημάτων έχουν δηλώσει ότι μπορεί να έχει ως στόχο να τις «καταστέλλει».

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, ένας Ρεπουμπλικάνος, έγραψε στο X την Πέμπτη ότι «έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας και την Εθνοφρουρά να αυξήσουν τις δυνάμεις τους στο Ώστιν» ενόψει των συγκεντρώσεων.

«Το Τέξας ΔΕΝ θα ανεχθεί το χάος. Όποιος καταστρέφει περιουσία ή διαπράττει πράξεις βίας θα συλλαμβάνεται άμεσα», έγραψε ο Άμποτ.

Ο πολιτειακός βουλευτής Τζιν Γου, ο οποίος προεδρεύει της Δημοκρατικής κοινοβουλευτικής ομάδας της πολιτειακής Βουλής, έγραψε σε απάντηση: «Η αποστολή ένοπλων στρατιωτών για την καταστολή ειρηνικών διαμαρτυριών είναι αυτό που κάνουν οι βασιλιάδες και οι δικτάτορες και ο Γκρεγκ Άμποτ μόλις απέδειξε ότι είναι ένας από αυτούς».