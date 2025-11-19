Χρυσά deal ανάμεσα σε ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία για πυρηνική ενέργεια και F-35

Μενού

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψαν χθες Τρίτη διμερείς συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς και την άμυνα, με την ευκαιρία της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου του βασιλείου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Τα δυο κράτη επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, η οποία «δημιουργεί τη νομική βάση για συνεργασία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων επί δεκαετίες» κατά τρόπο που θα εγγυάται «την τήρηση σθεναρών προτύπων για τη μη διάδοση» των πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το κείμενο της αμερικανικής προεδρίας.

Ακόμη, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να συναφθεί «μείζων συμφωνία πώλησης οπλισμού, που συμπεριλαμβάνει ιδίως μελλοντικές παραδόσεις F-35», αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας με προηγμένες τεχνολογίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

