Η 18χρονη τσιρλίντερ που έγινε δότρια ζωής μετά από πυροβολισμό: Σιωπηλοί στους διαδρόμους την «αποχαιρέτησαν»

Στο νοσοκομείο, εκατοντάδες άνθρωποι στάθηκαν σιωπηλοί στους διαδρόμους, για να την «αποχαιρετήσουν» στο τελευταίο της ταξίδι.

tsirlinter
Τσιρλίντερ | Youtube
Η καρδιά της χτυπάει σε ένα 7χρονο αγοράκι στο Οχάιο. Οι πνεύμονές της αναπνέουν σε μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη. Η 18χρονη τσιρλίντερ Κίμπερ Μιλς από την Αλαμπάμα έδωσε ζωή. 

tsirlinter
Τσιρλίντερ | Youtube

 

Σκοτώθηκε πριν λίγες ημέρες ύστερα από πυροβολισμό που δέχθηκε από τον 27χρονο Στίβεν Τάιλερ Γουάιτχεντ, που πυροβόλησε αρκετές φορές μετά από λεκτική και σωματική διαμάχη. 

dolofonos
Δολοφόνος τσιρλίντερ | Police

«Αγαπούσε τους πάντες. Είμαστε ευγνώμονες που μπόρεσε να δώσει ζωή σε άλλους», είπε η αδελφή της.

 

 

