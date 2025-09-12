Η βασανιστική ζωή στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη

Αναμφιβολα, η ζωή στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη θα έχει τα θετικά της. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, πιθανότητα τα αρνητικά θα είναι λίγο περισσότερα. Αυτό τουλάχιστον είναι κάτι που το γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι κάτοικοι της Μανίλα, πρωτεύουσας των Φιλιππίνων.

Η Μανίλα θεωρείται η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του πλανήτη (την ανταγωνίζεται μόνο η Γκίζα στην Αίγυπτο) με 45.000 ανθρώπους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι είναι δύο φορές πιο πυκνοκατοικημένη από τη Νέα Υόρκη.

Παρόλα αυτά δεν έχει τρομερά μεγάλο πληθυσμό. Με περίπου 1.800.000 κατοίκους έχει έναν πληθυσμό πολύ κοντά σε εκείνον της Βαρσοβίας. Τη διαφορά, λοιπόν, την κάνει το μέγεθος της που είναι μόλις 42,5 τετραγωνικά χιλιομέτρα, δηλαδή το ¼ από το μέγεθος του Λίχτενστάιν των 41.000 κατοίκων.

Η δυσκολία στις μετακινήσεις

Shutterstock

Τι σημαίνει αυτό; Ότι μπορείς να περπατήσεις από τη μία άκρη της πόλης μέχρι την άλλη μέσα σε περίπου δύο ώρες. Σε αυτές τις μόλις δύο ώρες θα έχεις διασχίσει μία περιοχή στην οποία ζουν κοντά στους 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Αν μη τι άλλο εντυπωσιακό. Ίσως και λίγο ασφυκτικό.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, οι συνθήκες κρίσεις όταν συνδυάζονται με αυτή την πυκνότητα πληθυσμού μπορεί να δημιουργήσουν αρκετά μεγάλα προβλήματα.

Οι κάτοικοι της Μανίλα έχουν κάθε μέρα δύο επιλογές: Είτε να μπλέξουν με ακραία κίνηση η οποία τους δυσκολεύει πάρα πολύ με τους χρόνους τους είτε να χρησιμοποιήσουν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς γεμάτα ανθρώπους.

Τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκε, όπως είναι λογικό, η χρήση μοτοσικλέτας η οποία προσφέρει έξτρα ελευθερία στους οδηγούς, τους γλυτώνει αρκετό χρόνο αλλά ταυτόχρονα κάνει την οδήγηση στον δρόμο πολύ πιο επικίνδυνη. Πολλές φορές μοιάζει σαν οι οδηγοί να βρίσκονται σε μία διαρκή προσπάθεια να μην τρακάρουν.

Shutterstock

Οι φυσικές καταστροφές και ο Δακτύλιος της Φωτιάς

Αν δεν έφτανε μόνο αυτό, η πόλη βρίσκεται στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς, μία σειρά ηφαιστείων στον Ειρηνικό Ωκεανό, η οποία επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή με συχνους σεισμούς και τυφώνες.

Οι πλημμύρες είναι πολύ συχνές στην πόλη, με αποτέλεσμα τα πολλές φορές να υπάρχουν μολυσμένα νερά τα οποία δημιουργούν μεγάλο κίνδυνο για ανάπτυξη βακτηρίων.

Πάντως εκτός από τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, υπάρχουν και οι οικονομικές και δημογραφικές. Την προηγούμενη δεκαετία, υπολογιζόταν ότι κάθε γυναίκα στη Μανίλα γεννούσε κατά μέσο όρο 3.1 παιδιά.

Η Μανίλα, θύμα της επιτυχία της

Το παράξενο είναι ότι η Μανίλα είναι σαν να πληρώνει την ίδια της την επιτυχία. Εξάλλου, οι Φιλιππίνες έχουν έναν εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης που αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Κέντρο της οικονομικής ανάπτυξης είναι η Μανίλα.

Έτσι, πέραν από τις πολλές γεννήσεις, η Μανίλα υποδέχεται κάθε χρόνο πολλούς εσωτερικούς μετανάστες οι οποίοι έρχονται στην πρωτεύουσα της χώρας από φτωχότερες περιοχές ψάχνοντας δουλειά.