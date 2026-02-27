Η Βρετανία αποσύρει το προσωπικό της πρεσβείας από το Ιράν: Έκκληση για αποφυγή ταξιδιού στη χώρα

Η Βρετανία διέταξε το προσωπικό της πρεσβείας στο Ιράν να εγκαταλείψει την πρεσβεία της εν μέσω φόβων για επικείμενη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ.

Οι πρεσβείες σε όλη την περιοχή έχουν ενημερωθεί να εκκενώσουν τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, όπου ο Μάικ Χάκαμπι, ο πρέσβης των ΗΠΑ, προειδοποίησε τους εργαζομένους που ήθελαν να φύγουν «να το κάνουν σήμερα».

Σύμφωνα με το telegraph, κατά τη διάρκεια της νύχτας, εννέα δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού έφτασαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, προσθέτοντας στην μαζική συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο, η Maersk και η Hapag-Lloyd, αποφάσισαν να μην πραγματοποιούν ταξίδια μέσω της Ερυθράς Θάλασσας εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων με το Ιράν.

Παράλληλα, οι αρχές συμβουλεύουν τους Βρετανούς υπηκόους που βρίσκονται ήδη στο Ιράν, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι είτε ως επισκέπτες, να επανεξετάσουν προσεκτικά την παρουσία τους εκεί και να σταθμίσουν τους κινδύνους που ενέχει η παραμονή τους.