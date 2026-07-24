Η ΕΕ προειδοποιεί την TikTok: «Δεν προστατεύετε τους ανηλίκους» - Ανοίγει ο δρόμος για πρόστιμο

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok είναι πλέον αντιμέτωπη με βαριά πρόστιμα από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, καθώς κατηγορείται για παραβίαση κανόνων που σχετίζονται με το περιεχόμενο, καθώς ενδέχεται να εκθέσουν τα παιδιά σε κινδύνους, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Συγκεκριμένα λόγω του σχεδιασμού κυριαρχεί ο φόβος έκθεσης των παιδιών σε διαδικτυακό εκφοβισμό, όπως ανακοίνωσε η ΕΕ σήμερα, Παρασκευή 24/07.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες χαρακτηρίζονται ως «προκαταρκτικά συμπεράσματα», στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), η οποία επιβάλλει στους κολοσσούς της τεχνολογίας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, αποτελούν την τέταρτη κατά σειρά καταγγελία εις βάρος του TikTok μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Η TikTok δήλωσε πως είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές και να εξετάσει τα ευρύματα της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία ανέφερε πως «Οι λογαριασμοί εφήβων στο TikTok διαθέτουν περισσότερες από 50 προκαθορισμένες λειτουργίες απορρήτου και ασφάλειας, οι οποίες ενημερώνονται από ειδικούς, από τη στιγμή που δημιουργούν έναν λογαριασμό».

«Οι λογαριασμοί κάτω των 18 ετών είναι ιδιωτικοί από προεπιλογή και είμαστε μία από τις λίγες πλατφόρμες όπου οι ανήλικοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα μηνύματα ή να έχουν το περιεχόμενό τους επιλέξιμο για εμφάνιση στη ροή For You», σημείωσε.

«Ο Νόμος περί Ψηφιακών Υπηρεσιών απαιτεί από τις πλατφόρμες να ενσωματώνουν προστασίες για ανηλίκους στον σχεδιασμό των υπηρεσιών τους και τους καθιστά υπόλογους όταν δεν το κάνουν», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Henna Virkkunen.

Η εταιρεία πρότεινε παραχωρήσεις για να αποφύγει την επιβολή προστίμων σε δύο προηγούμενες υποθέσεις, ενώ μια τρίτη υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη