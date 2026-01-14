Η επίλεκτη ομάδα Sirius που «θωρακίζει» τη Γροιλανδία: Περιπολίες στους -55 βαθμούς

Μία επίλεκτη ομάδα στρατιωτών και οι τετράποδοι οδηγοί τους έχουν αναλάβει την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Και μπορεί για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να είναι, απλώς, «έλκηθρα με σκύλους», πρόκειται για ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη με εξαιρετικές γνώσεις επιβίωσης στις πολικές θερμοκρασίες της Αρκτικής.

Η Γροιλανδία έγινε, και επισήμως, αποικία της Δανίας το 1933 και έκτοτε η χώρα έχει αναλάβει την υποχρέωση προστασίας του παγωμένου αρχιπελάγους.

Οι πρώτες περιπολίες με έλκηθρα ξεκίνησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν και διέλυσαν γερμανικές βάσεις για να μην πέσει η περιοχή στα χέρια των ναζί. Το 1950, η Δανία αποφάσισε να καθιερώσει μόνιμη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Αρχικά, οι δυνάμεις αυτές ονομάστηκαν «Επιχείρηση Resolut», αλλά το 1953 μετονομάστηκαν σε «Sirius», όνομα του φωτεινότερου αστέρα στον αστερισμό του Κυνός.

Η Γροιλανδία είναι μία περιοχή με πλούσιους πόρους, που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι λόγω καιρικών συνθηκών αλλά και ιδεολογικής στάσης των κατοίκων της. Ωστόσο, η Δανία - που πλέον έχει λόγο μόνο σε θέματα άμυνας και εξωτερικών - δεν είναι διατεθειμένη να την εγκαταλείψει ως μέρος της επικράτειάς της.

Σημειώνεται πως η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτιμά ότι τα αποθέματα πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών της είναι τόσο μεγάλα όσο αυτά της Βόρειας Θάλασσας.

Η επίλεκτη ομάδα Sirius που «θωρακίζει» τη Γροιλανδία

Η Δανία περιπολεί και προστατεύει την κυριαρχία της στη Γροιλανδία με μια μικρή ναυτική μονάδα που ονομάζεται Sirius Patrol.

Κάθε φθινόπωρο, έξι ομάδες με έλκηθρα που σέρνονται από σκύλους - κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από δύο στρατιώτες του Βασιλικού Δανικού Ναυτικού - περνούν έως και έξι μήνες περιπολώντας μια περιοχή 160.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Είναι οι μόνοι άνθρωποι σε μια απέραντη έρημη περιοχή, περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη από τη Δανία.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο ήλιος εξαφανίζεται για δύο μήνες. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι -10°C και ο υδράργυρος μπορεί να πέσει έως και -55°C (-67 °F) - η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Κάθε ομάδα αποτελείται από έως και 14 σκύλους, και μια ημερήσια περιπολία καλύπτει συνήθως 30 χιλιόμετρα. Τη νύχτα, οι στρατιώτες αποσύρονται σε μία σκηνή υψηλής τεχνολογίας. Οι σκύλοι κοιμούνται έξω, ακόμα και στο καταχείμωνο.

Η μονάδα εκτρέφει επιλεκτικά σκύλους της Γροιλανδίας. Κάθε ένας εργάζεται για πέντε χρόνια. Μέχρι τη στιγμή που αποσύρεται, ένα σκυλί της Sirius Patrol θα έχει τραβήξει έλκηθρα για περισσότερα από 20.000 χιλιόμετρα. Και αυτό σε ιδιαίτερα αφιλόξενα εδάφη.

Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας τους στη μονάδα, οι στρατιώτες λαμβάνουν μηνιαίο μισθό 22.000 δανικές κορώνες (περίπου 3.000 ευρώ) μετά φόρου.

Η εκπαίδευσή τους στην Αρκτική περιλαμβάνει χειρισμό σκύλων, κατασκευή καταφυγίων έκτακτης ανάγκης στο χιόνι και κυνήγι για τροφή.