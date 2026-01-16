Η Επιτροπή των Νόμπελ βάζει «τα πράγματα στη θέση τους»: «Το βραβείο, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βραβευμένο»

Ερωτήματα προκάλεσε η κίνηση της Μαρίας Κορίνα Ματσάδο η οποία «προσέφερε» το Νόμπελ Ειρήνης που της απένειμαν στον Ντόναλντ Τραμπ. Η Επιτροπή σε νέα ανακοίνωση ωστόσο έκανε σαφές ότι «το βραβείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βραβευμένο».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε φωτογραφία του Τραμπ με την Ματσάδο, που δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο να κρατάει ψηλά μια μεγάλη, χρυσή κορνίζα που έφερε το μετάλλιο, και ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος σκοπεύει να το κρατήσει.

Η Επιτροπή Νόμπελ αναφέρει στην ανακοίνωση, την οποία μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Ανεξάρτητα από την τύχη που μπορεί να έχει το μετάλλιο, το δίπλωμα ή το χρηματικό έπαθλο, ο αρχικός νικητής είναι και παραμένει αυτός που καταγράφεται στην ιστορία ως ο αποδέκτης του βραβείου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο φορέας απονομής των βραβείων.

«Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ένας βραβευμένος με το μετάλλιο, το δίπλωμα ή το χρηματικό έπαθλο. Αυτό σημαίνει ότι ένας βραβευμένος είναι ελεύθερος να κρατήσει, να χαρίσει, να πουλήσει ή να δωρίσει αυτά τα αντικείμενα», προστίθεται στην ανακοίνωση.