Η Ευρώπη επιβάλλει δασμούς και κυρώσεις στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα: Τα μέτρα της Κομισιόν

Η κορυφαία διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, αποκάλυψε την Τετάρτη σχέδια για την υποβάθμιση των εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ και την επιβολή κυρώσεων σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους λόγω των διαπιστώσεων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση της Κομισιόν.

Τα προτεινόμενα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη μέλη, αποσκοπούν στην επιβολή δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα από το Ισραήλ αξίας περίπου 5,8 δισ. ευρώ, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε δύο σκληροπυρηνικά μέλη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου: τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβίρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς.

Στο πλαίσιο του πακέτου μέτρων που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, η ΕΕ επιθυμεί να αναστείλει την άμεση χρηματοδοτική στήριξη ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ για διάφορα ισραηλινά έργα, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους της ΕΕ.

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Ο στόχος δεν είναι να τιμωρηθεί το Ισραήλ. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα», δήλωσε η Κάλλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Ισραήλ: Σταγόνα στον ωκεανό το νέο πέρασμα στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (17/09) μια «προσωρινή» νέα διαδρομή για τους κατοίκους στη Γάζα προκειμένου να εγκαταλείψουν την πόλη, μετά την έντονη χερσαία επίθεση με μαζικούς βομβαρδισμούς στην κύρια περιοχή της παλαιστινιακής περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός «ανακοινώνει το άνοιγμα μιας προσωρινής διαδρομής μεταφοράς μέσω της οδού Salah al-Din», δήλωσε ο εκπρόσωπος Avichay Adraee σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το Agence France-Presse (AFP). Ο Adraee πρόσθεσε ότι «η διαδρομή θα είναι ανοιχτή μόνο για 48 ώρες».

Υπενθυμίζεται ότι, εχθές (16/09) το Ισραήλ εξαπέλυσε την απειλούμενη εδώ και καιρό χερσαία επίθεσή του στην Πόλη της Γάζας, στέλνοντας άρματα μάχης και τηλεκατευθυνόμενα θωρακισμένα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά στους δρόμους του, αψηφώντας τη διεθνή κριτική και τα ευρήματα μιας επιτροπής του ΟΗΕ ότι διέπραττε γενοκτονία στα παλαιστινιακά εδάφη.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε την έκθεση της επιτροπής ως «διαστρεβλωμένη και ψευδή».

Με πληροφορίες από Politico