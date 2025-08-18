Η fake φωτογραφία στα social media με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο

Μια εικόνα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζεται ψευδώς, ως φωτογραφία από τη σημερινή συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι αυθεντική και φέρει ξεκάθαρα σημάδια ότι έχει φτιαχτεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η εικόνα, που έχει γίνει viral, φαίνεται να απεικονίζει αρχηγούς κρατών σε σειρά αναμονής σε διάδρομο, δίνοντας την εντύπωση ότι περιμένουν να δουν τον Τραμπ. Πέρα όμως από την αφύσικη γεωμετρία στα πρόσωπα και τις εκφράσεις, αρκετά ανατομικά λάθη (όπως χέρια και μάτια) υποδεικνύουν ότι πρόκειται για κατασκεύασμα AI.

This image is going around claiming to show European leaders waiting to meet with President Trump at the White House, except it doesn’t and has very clearly been made by AI. pic.twitter.com/S5w3SYvMGE — OSINTdefender (@sentdefender) August 18, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά που εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για παραπλανητική πολιτική προπαγάνδα ή ψευδείς εντυπώσεις, ειδικά σε περιόδους κρίσιμων διαπραγματεύσεων ή διεθνών επαφών.