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«Η φιλία μας δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου»: Κρεσέντο κριτικής κατά του Τραμπ από τη Μελόνι

Οι άλλοτε στενές σχέσεις μεταξύ της Τζόρτζια Μελόνι και του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως αποτελούν παρελθόν. Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ τους.

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Τζόρτζια Μελόνι
Τζόρτζια Μελόνι | Shutterstock
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Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έδωσε μέσω διαδικτύου νέα απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η φιλία μου μαζί σας δεν βοήθησε την δημοτικότητά μου και ούτε εξαρτάται από την σχέση μαζί σας. Εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα της Ιταλίας, κάτι που έκανα ανέκαθεν. Πρόεδρε Τραμπ, οι συνεχείς αυτές επιθέσεις δεν έχουν νόημα» έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός στο διαδίκτυο.

«Το ίδιο ισχύει και για τις αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία. Η χρήση τους ρυθμίζεται από συνθήκες τις οποίες σεβαστήκαμε πάντα και που δεν θα παραβιαστεί όσο είμαι πρωθυπουργός. Η Ιταλία παραμένει μια κυρίαρχη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητά μου σεν σας αφορά. Σας συμβουλεύω να επικεντρωθείτε στην δική σας» προσέθεσε. 

Σημειώνεται πως η κόντρα των δύο πλευρών ξεκίνησε μετά τις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου όσον αφορά στη στάση των Ευρωπαίων στον πόλεμο με το Ιράν.

Και η Μελόνι δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να βρει συμμάχους στη στάση της, μεταξύ των κορυφαίων αρχηγών κρατών της Ε.Ε.

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