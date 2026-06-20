Η Μελόνι δεν είναι μόνη: Πληθαίνουν τα ράμματα για τη «γούνα» του Ντόναλντ Τραμπ από Ευρωπαίους ηγέτες

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θα μπορούσε να είχε αρνηθεί τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι τον παρακάλεσε να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί, και να το είχε αφήσει ως έχει.

Αντ' αυτού, το πήγε πολύ παραπέρα. Δημοσίευσε ένα βίντεο στο X, το οποίο έκανε επίδειξη αντίστασης στον Τραμπ και συνέδεσε το επεισόδιο με την κακομεταχείριση των συμμάχων του, αναφέρει το CNN.

«Μπορώ μόνο να πω ότι είναι κρίμα που δεν έχει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης, με τους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, με ηγεσίες με τις οποίες αντίθετα φαίνεται πολύ πιο διαλλακτικός», δήλωσε η Μελόνι.

Τα «καρφιά» κατά του Τραμπ

Αλλά στην προσπάθειά της να συνταχθεί κατά του Τραμπ, η Μελόνι δεν θα δυσκολευτεί να βρει συμμάχους αυτή την περίοδο. Οι αυξανόμενες προκλήσεις του και η φθίνουσα πολιτική του θέση φαίνεται να έχουν τσαλακώσει την εικόνα του αρκετά, ώστε ορισμένοι ηγέτες να μιλήσουν εναντίον του.

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Δεν είναι καν η πρώτη φορά που η Μελόνι ακολουθεί αυτόν τον δρόμο. Τον Απρίλιο, χαρακτήρισε τις επικρίσεις του Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ « απαράδεκτες ».

Παρόμοια με την Μελόνι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μόλις παρέθεσε ένα πλούσιο δείπνο για τον Τραμπ στις Βερσαλλίες στο τέλος της συνόδου κορυφής της G7, είχε προηγουμένως απαντήσει έντονα σε ένα αρκετά προσωπικό σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτή την άνοιξη, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε βίντεο του 2025 που έδειχνε την Μπριζίτ Μακρόν να χτυπά τον σύζυγό της στο πρόσωπο. Είπε ότι «η σύζυγος του Μακρόν του φέρεται εξαιρετικά άσχημα» και ότι «ακόμα αναρρώνει από το δεξί στο σαγόνι».

Ο Μακρόν απάντησε τον Απρίλιο ότι τα σχόλια του Τραμπ «δεν ήταν κομψά ούτε άξια των περιστάσεων».

Κοινό παράπονο ο χειρισμός του Ιράν από τον Τραμπ

Η δυσαρέσκεια με τον πόλεμο στο Ιράν αποτελεί τη βάση μιας σειράς από τις πιο πρόσφατες επικρίσεις κατά του Τραμπ. Ο Γερμανός πρωθυπουργός Φρίντριχ Μερτς, στα δικά του συγκαλυμμένα σχόλια, υπαινίχθηκε τον Απρίλιο ότι οι Ιρανοί παρέσυραν τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Και μετά να αφήνουν τους Αμερικανούς να ταξιδέψουν στην Ισλαμαμπάντ, μόνο και μόνο για να τους στέλνουν πίσω χωρίς κανένα αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μερτς στα τέλη Απριλίου μετά από αποτυχημένες ειρηνευτικές συνομιλίες. «Ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία, ειδικά από αυτούς τους λεγόμενους Φρουρούς της Επανάστασης».

Στις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες την χαρακτήρισε «απερίσκεπτη και παράνομη» και είπε ότι η Ισπανία «δεν θα ήταν συνένοχη σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο... απλώς από φόβο αντιποίνων από κάποιον».

«Η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν θα χειροκροτήσει όσους έβαλαν φωτιά στον κόσμο μόνο και μόνο επειδή εμφανίστηκαν κρατώντας έναν κουβά», δήλωσε ο Σάντσες.

Αλλά αυτή η τάση χρονολογείται από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Αρκετοί ηγέτες μίλησαν τον Ιανουάριο, για παράδειγμα, για το απαράδεκτο του φλερτ του «πλανητάρχη» με την κατάληψη της Γροιλανδίας , μιας ημιαυτόνομης περιοχής που αποτελεί μέρος της Δανίας, συμμάχου του ΝΑΤΟ.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, τη χώρα του οποίου ο Τραμπ έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιβάλει, ακολούθησε μια ομιλία στο Νταβός της Ελβετίας, στην οποία έθεσε ως στόχο την αποσύνδεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες .

Λίγες μέρες αργότερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ, σύμφωνα με τα οποία τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν απέφυγαν να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή, « προσβλητικά και ειλικρινά απαράδεκτα ». (Στην πραγματικότητα, περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ σκοτώθηκαν στον πόλεμο.) Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ διόρθωσε τα σχόλιά του επαινώντας τα βρετανικά στρατεύματα και τις θυσίες τους.

Μέχρι τον Απρίλιο, ο Στάρμερ παραπονέθηκε ότι οι λογαριασμοί ενέργειας του βρετανικού λαού αυξάνονταν δραματικά « λόγω των ενεργειών του Πούτιν ή του Τραμπ σε όλο τον κόσμο ». Επίσης, επέκρινε την απειλή του Τραμπ να καταστρέψει έναν «ολόκληρο πολιτισμό» στο Ιράν.