Η φον ντερ Λάιεν ζήτησε από το Τραμπ να αυξήσει την οικονομική πίεση στη Ρωσία

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν λέει ότι συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία.

Τραμπ - Φον ντερ Λάιεν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - Ντόναλν Τραμπ | AP/Jacquelyn Martin
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι συζήτησε νωρίτερα σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για περαιτέρω αύξηση της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας, με απώτερο σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είχα μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης σε βάρος της Ρωσίας μέσω πρόσθετων μέτρων», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, συμπληρώνοντας πως η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων.

