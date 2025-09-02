«Η Φωνή μου, η Επιλογή μου»: Το κίνημα που στοχεύει στην ασφαλή πρόσβαση στην άμβλωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως θα εξετάσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου: για ασφαλή και προσβάσιμα θέματα», η οποία ζητά τη δημιουργία οικονομικού μηχανισμού από την ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ασφαλείς υπηρεσίες άμβλωσης για όσους δεν έχουν τέτοια δυνατότητα.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει 1.124.513 υπογραφές από πολίτες της ΕΕ, υπερβαίνοντας το απαιτούμενο όριο του ενός εκατομμυρίου και εξασφαλίζοντας την ελάχιστη συμμετοχή σε 19 κράτη μέλη — όταν το όριο είναι επτά.

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε πως η πρωτοβουλία πληροί τα κριτήρια για να εξεταστεί, καθιστώντας την 12η επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που φτάνει στο στάδιο αξιολόγησης.

Η απάντηση της Επιτροπής αναμένεται έως τον Μάρτιο του 2026, ενώ η ίδια υπογραμμίζει πως οποιαδήποτε οικονομική στήριξη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις Συνθήκες της ΕΕ και να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών.

Ο Νίκα Κόβατς, διευθυντής του σλοβενικού Ινστιτούτου 8ης Μαρτίου, ηγήθηκε της εκστρατείας συγκέντρωσης υπογραφών και παρέδωσε συμβολικά τις υπογραφές στις Βρυξέλλες, δηλώνοντας: «Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει έναν οικονομικό μηχανισμό που θα επιτρέπει στις χώρες να παρέχουν υπηρεσίες αμβλώσεων σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στις χώρες τους».

Η πρωτοβουλία δεν διεκδικεί τη θεσμοθέτηση του δικαιώματος στην άμβλωση, αλλά την ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν.

Τι είναι το κίνημα «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου»

Το «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» αποτελεί ένα δυναμικό πανευρωπαϊκό κίνημα που συγκροτήθηκε από πολίτες, ακτιβιστές και οργανώσεις με κοινό στόχο τη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης και ισότιμης Ευρώπης.

Με την υποστήριξη άνω των 300 οργανισμών και την ενεργή συμμετοχή ενός εκτεταμένου δικτύου εθελοντών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το κίνημα έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο φεμινιστικό εγχείρημα της ηπείρου.

Στο επίκεντρο της δράσης του βρίσκεται η διεκδίκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, με έμφαση στην ισότητα, τη δικαιοσύνη και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Το κίνημα απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε φύλου, ηλικίας και κοινωνικού υπόβαθρου, ενισχύοντας τη συλλογική φωνή όσων επιδιώκουν έναν πιο συμπεριληπτικό ευρωπαϊκό χώρο.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύει είναι η περιορισμένη πρόσβαση σε ασφαλείς υπηρεσίες άμβλωσης για περισσότερες από 20 εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρώπη.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε χώρες όπως η Πολωνία, όπου οι γυναίκες συνεχίζουν να χάνουν τη ζωή τους λόγω της απουσίας ασφαλών επιλογών. Πολλές αναγκάζονται να ταξιδέψουν σε γειτονικά κράτη ή να καταφύγουν σε επικίνδυνες μεθόδους, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους.

Το «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» δεν περιορίζεται σε διαμαρτυρία· αποτελεί μια οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια να αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικότητα, με στόχο την καθολική πρόσβαση σε ασφαλείς και νόμιμες υπηρεσίες υγείας για όλες και όλους.