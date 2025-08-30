Η φρικτή αλήθεια για τις δύο τουρίστριες που πόζαραν στο «Νύχι» του Τσέρνομπιλ

O τουρισμός σε φρικτά μέρη, που έχουν μείνει στη σκιά της προόδου του σύγχρονου ανθρώπου και ο θάνατος είναι το μοναδικό σημείο αναφοράς της ύπαρξης τους, είναι κι αυτός αρκετά δημοφιλής.

Το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας του Τσέρνομπιλ, μέχρι και την εποχή που ξέσπασε ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας, ήταν ένας αρκετά δημοφιλής προορισμός, για τουρίστες που είχαν την περιέργεια να δουν από κοντά τον τόπο που η πυρηνική ενέργεια προκάλεσε βασανιστικό θάνατο σε χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές.

Μεταξύ των «αξιοθέατων» ήταν το «Πόδι του Ελέφαντα» και το «Νύχι», δύο απομεινάρια του βιομηχανικού εξοπλισμού, στα οποία υπάρχουν ακόμα ίχνη ραδιενέργειας και συνίσταται προς τον επισκέπτη να τα παρατηρεί από απόσταση και έχοντας λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Όμως μια φωτογραφία, που διέρρευσε στο Reddit κι έγινε viral, δείχνει δύο τουρίστριες που έφτασαν πάρα πολύ κοντά, σχεδόν αγκάλιασαν το «Νύχι». Πόζαραν στον φακό με το χαμόγελο της χαράς που νιώθει κανείς όταν έχει βρει μια τέλεια ιδέα για «τουριστική» φωτό.

Είναι φωτομοντάζ; Αυτή είναι πάντα η πιο εύκολη εικασία, την οποία όμως κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει. Είναι μια στιγμή λίγο πριν το ξέσπασμα μιας φρικτής τραγωδίας; Τα ίχνη των δύο γυναικών μετά από αυτή την φωτογραφία δεν έχουν εντοπιστεί πουθενά.

Κάποιος σχολιαστής στο Reddit απάντησε «γνωρίζω την ξανθιά κοπέλα, αργότερα ανέβαζε εικόνες στο Instagram που έδειχναν πως πάλευε με τον καρκίνο».

Άλλοι σχολίασαν: «Λέμε πως το Νύχι είναι ραδιενεργό γιατί είναι σκεπασμένο σε σκόνη ραδιενέργειας. Αυτό μπορεί να κολλήσει στο δέρμα και στα ρούχα οποιουδήποτε το αγγίξει και να συνεχίσει να παράγει ακτινοβολία για καιρό ακόμα. Επίσης μπορεί κανείς να το εισπνεύσει».

Το σίγουρο είναι πως το «Νύχι», αυτό το εξάρτημα γερανού που ακόμα βρίσκεται στο εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ, είναι ακόμα παραφορτωμένο με ραδιενέργεια και σύμφωνα με τις αναφορές πυρηνικών επιστημόνων, ακόμα και να ακουμπήσει κανείς τα εικονιζόμενα εξαρτήματα, είναι αρκετά πιθανό να υποφέρει από έναν βίαιο και αργό θάνατο.