Η Γαλλία κάτω από το νερό: Ποτάμια οι δρόμοι στα νότια λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων

Καταστροφικές πλημμύρες σαρώνουν τη Νότια Γαλλία, τη στιγμή που δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από τις ισχυρές βροχοπτώσεις σε πέντε νομούς. Στο Μονπελιέ βροχή μίας εβδομάδας έπεσε σε δύο ώρες, σύμφωνα με αναρτήσεις.
Ο ποταμός Lez υπερχείλισε αφήνοντας χειμάρρους σε δρόμους και υπόγεια της περιοχής Hérault του Occitanie. Σοβαρές πλημμύρες προκλήθηκαν από υπερχείλιση ποταμού στο Λαρόκ.
Άλλοι πέντε νομοί τέθηκαν σε πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό για πλημμύρες από βροχή. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία τις περιοχής έχει λάβει περισσότερες από 1.000 κλήσεις, ενώ έχουν κινητοποιήσει 150 άτομα και 50 οχήματα.
Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί οτι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί.
