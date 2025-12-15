Η Γαλλική Γερουσία ενέκρινε τον προϋπολογισμό 2026: Κρίσιμες διαπραγματεύσεις με Εθνοσυνέλευση

Η Γαλλική Γερουσία ενέκρινε τον προϋπολογισμό του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για κρίσιμες και υψηλού ρίσκου διαπραγματεύσεις με την Εθνοσυνέλευση, η οποία τον είχε απορρίψει τον περασμένο μήνα.

Με ψήφους 187 υπέρ και 109 κατά, το αναθεωρημένο νομοσχέδιο πέρασε από το Σώμα όπου κυριαρχούν οι συντηρητικοί, δίνοντας νέα δυναμική στη διαδικασία. Την Παρασκευή, επταμελής επιτροπή από Γερουσία και Βουλή θα επιχειρήσει να καταλήξει σε κοινό κείμενο, το οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 23 Δεκεμβρίου.

Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει έκτακτο νομοσχέδιο ώστε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του κράτους και η είσπραξη φόρων στις αρχές του νέου έτους.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ το 2026, από 5,4% που καταγράφηκε φέτος.

Ωστόσο, η κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση, που έχει ήδη ανατρέψει τρεις κυβερνήσεις μετά τις πρόωρες εκλογές του 2024 και την απώλεια της πλειοψηφίας από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών.

Την περασμένη εβδομάδα η Βουλή ενέκρινε το σκέλος του προϋπολογισμού για την κοινωνική ασφάλιση, το οποίο περιλαμβάνει την αναστολή της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, προσθέτοντας ακόμη μία παράμετρο στις δύσκολες ισορροπίες που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση.